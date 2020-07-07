台中市登革熱5例 近期大雨環局展開社區消毒

台中市目前登革熱病例有5例，去年同期70例。

台中市政府環保局啟動第2次登革熱預防性噴藥作業，7月至10月陸續執行，環保局表示，最根本的辦法是民眾常巡檢及清理戶內、外易積水容器，定期維護生活周遭的環境衛生，尤其近日雨後，民眾更應多加留意。

衛生局長曾梓展指出，目前台中市有5個登革熱病例，多是境外移入，在機場如發現高燒個案會馬上篩檢，如陽性則送醫，避免回到社區傳染。

環保局長吳威志表示，最近氣溫炎熱、降雨積水等因素易孳生蚊蟲，民眾應多次巡檢及清理輪胎、寶特瓶、盆栽底盤、旗竿插座等易積水容器。

環保局今年委託合格專業病媒防治業者，將執行全市公共區域預防性噴藥，採用環保署核准的特殊環境用藥，依最佳藥效稀釋倍數使用，噴藥前3天，里長將協助發放噴藥通知單給里民，加派廣播車宣導，多管齊下提醒民眾配合噴藥作業。

環保局提醒，噴藥期間，民眾應關閉家中門窗、戶外衣物應妥善收好、避免孩童或寵物外出，做好水生生物防護措施，若不慎接觸藥劑，立即清水沖洗，若有過敏等身體不適情形應盡速就醫。