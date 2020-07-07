月票1280坐到破萬太誇張？網友精闢分析：幫忙省錢還不開心

北捷2018年起推出1280月票吃到飽，民眾購買後可以當月不限次數搭乘捷運、公車，台北市長柯文哲自爆，有人月票坐到1萬元，判斷是有人利用捷運做快遞，要求局處調查軌跡，藍綠市議員認為，開吃到飽餐廳，就別怪對方吃得多，網友也用燒肉吃到飽分析月票，引起網友論戰。

網友在PTT八卦版分析說，正常來說坐捷運最遠最貴就是淡水到新店，一趟65元，來回一趟130元，以每個月工作22天來算，一個月也才2860元，如果要坐到上萬元，拿月票的毎天要來回淡水新店三趟才有辦法做到，淡水到新店至少要一個小時，也就是每天花了三個小時坐捷運。

有人拿餐廳吃到飽來比較台北捷運吃到飽，原PO說，如果今天是燒肉吃到飽的老闆，正常來說一個人吃到兩公斤的食材就很強了，如果有人吃到二十公斤，會不會懷疑是有客人把親朋好友偷偷帶進來吃，或是懷疑客人藏食物帶回家，如果真的有，不會想報警抓他嗎？如果今天台北市民是燒肉店老闆，有店員要幫忙抓偷雞摸狗的人，幫你省錢，還不開心到底有什麼問題？

網友看完也紛紛回應「大量短程就很貴了啊」、「想也知道是濫用，而且可能是多人共用阿」、「你算算看若安排得宜，每站進出要多少錢就知道，短程破萬不難」、「異常使用，查一下也合理吧？」、「有人鑽漏洞，政府幫大家把關省錢還可以噓？」但有人認為「說大量短程的要不要自己搭看看怎麼搭到一萬」、「上萬很難，我以前通勤真的三小時也才4000」、「認真問有規定不能給別人用嗎？如果沒有那就是台北市政府的問題啊」。

月票1280坐到1萬元，是否意味1280月票要設定上限？柯文哲則說，一開始沒設，現在要做研究，市府簡政輕稅，但1280月票坐超過3000元，要逐次計費的話，改系統也不容易，先統計數字，在不知道真相之前，不要亂做決策，台北市交通局運輸管理科長廖苑伶補充，購買1280月票的民眾，平均每月使用金額大約1600元，用到1萬元是特例、僅個位數。