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新北鼓藝節首推線上版 玩節奏遊戲拿Switch
2020新北市鼓藝節開跑，今年受疫情影響，文化局首度推出擊鼓節奏遊戲，趣味又能訓練手眼協調，並號召鼓隊、鼓手、學校社團錄製擊鼓短片，上傳後進行人氣票選，爭奪雲端鼓王，另民眾只要完成指定條件，就有機會獲得Switch、藍芽耳機等超值好禮，7月31日也將於新北大都會公園舉辦「小怪獸擊鼓派對」，一起打鼓健身，阻絕病菌。
文化局指出，新北市鼓藝節已邁入第14年，今年雖逢新冠肺炎疫情，取消大型實體演出，但為了維持鼓藝節熱度，仍推出「新莊响仁和鼓文化特展」、「集合啦！咚咚鼓友會」線上活動、「2021鼓藝節演出計畫甄選活動」。
其中「集合啦！咚咚鼓友會」，為首度開辦的線上活動，透過擊鼓節奏遊戲、打鼓影片徵集票選及每日鼓知識問答等，讓大眾體驗擊鼓樂趣、吸收鼓知識，擊鼓節奏遊戲的音樂，更特別選自鼓藝節演出團隊的表演曲目，獨特的鼓樂曲目增加挑戰性，不但可訓練手眼協調，更能培養專注度和耐性。
文化局表示，民眾只要8月9日前完成節奏遊戲挑戰或每日問答，就有機會獲得Switch、藍芽耳機、超商500元禮券等超值好禮；另外，也歡迎民眾8月2日前上傳自己最得意的擊鼓趣味影片，8月3至9日將進行人氣票選，詳細資訊請上「2020新北市鼓藝節線上活動網站」查詢。
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