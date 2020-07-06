抗暑用品大抽查 新北不合格率達兩成三

暑期熱浪來襲，市面涼感商品大增，新北市經發局特別辦理專案抽查，總計抽查手持式小型電風扇、涼蓆、竹蓆等共294件，總計67件標示不合格，不合格率達23%，主要原因為未完整標示「製造號碼」、「使用方法」及「注意事項」，已要求業者限期改善，逾期者未改善者最高可罰20萬元，甚至勒令下架。

經發局5至6月份抽查中，手持式小風扇共抽查140件，查獲40件標示不合格，不合格率達28.6%；涼蓆及竹蓆共抽查154件，查獲27件標示不合格，不合格率達17.5%。

分析不合格原因，手持式小型電風扇以未標示「製造號碼」、「使用方法」及「注意事項」為大宗，而涼蓆、竹蓆或麻將墊等，則以未能完整標示「製造商名稱、地址、電話」為主要違規事項。

經發局表示，抽查標示不合格商品，已發函輔導新北市製造業者限期改善，其餘外縣市業者，也已移請其他縣市政府依法督促業者改正，以保障民眾權益，逾期未改善者，將依法開罰2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者得命令下架。