北市兒童消防營將起跑 防災知識一把抓

為促進兒童學習防災常識技能，台北市消防局今天表示，暑假期間將推出消防營活動，北市國小一至四年級學童24日前可上網報名免費參加，另保留120個名額給弱勢兒童及兒福機構。

消防局今天發布新聞稿指出，為提供兒童暑假期間學習防災常識技能的園地，今年消防營活動共規劃12梯次，每梯次80名兒童、共計960人參與，全程免費，預計15日上午10時起開放網路報名，24日下午4時截止（若額滿即提前截止）。

活動內容方面，消防局表示，除由消防大哥哥、大姊姊講授火災通報技巧、地震應變常識外，也會帶領學童實際操作火場逃生低姿爬行、身體著火「停－趴－滾」等互動防災課程；同時還有滅火、煙霧、地震、心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）等體驗活動，從中認識消防員的工作及學習防災知識。

此外，團康活動防火作戰趣味遊戲競賽則以防災常識技能為元素設計，讓小朋友寓教於樂，成為自救助人的消防小尖兵。

消防局指出，今年還特別加入山域及水域安全課程，加強宣導從事登山或戲水活動時，事前應有充分準備，並衡量自身體力及選擇適當地點，才能安全地欣賞大自然美景。

消防局提醒，這次活動參加對象為設籍台北市或就讀台北市各國小一至四年級學童（年級以108學年度為認定標準）；若非設籍北市或就讀北市國小學童者，需父、母或監護人至少一方設籍北市。

同時這次活動也特別保留120個名額給低收入戶、中低收入戶家庭兒童及兒童福利機構等弱勢團體；8月7日的親子日梯次將保留20組名額給新住民學童及家長。

消防局表示，相關活動地點在消防局防災科學教育館，活動過程將配合「防疫新生活運動」，採實名制、佩戴口罩、量體溫、提供75%酒精消毒、用餐設置防疫隔板、定時清潔消毒體驗器材、設置救護站提供緊急醫療等防疫措施。