錦和公園增設大型洗手台 小孩玩到全身髒兮兮也不怕

新北市中和地區近年快速發展，導致原有公園綠地逐漸不敷居民使用，為增加公園使用率及安全性，中和區公所進行民樂人行廣場及錦和全齡化公園區域改善工程，不僅讓居民有多元遊憩空間，也新增公園遊具設施及大型洗手台，讓大小朋友能玩得開心又安心。

公所分別於今年1月及6月執行民樂人行廣場及錦和全齡化公園區域改善工程，並於今日舉行啟用典禮，中和區議員張志豪、張維倩、陳錦錠及邱烽堯皆前往參與，並由區長賴俊達主持典禮。

賴俊達表示，今年2月已在民樂人行廣場增設專用體健區及擴充既有遊具，此次工程則將廣場打造成多元遊憩空間，不僅讓居民有閒話家常的去處，也讓孩童能開心、安全在綜合遊具區玩耍。

而錦和公園為中和大型指標性的全齡化公園，考量兒童遊戲區不分平日假日都有許多孩子遊玩，但玩的過程中時常弄得滿身髒汙需要清洗，因此增設大型洗手台，讓孩子能開心體驗公園設施，也能落實防疫新生活理念。