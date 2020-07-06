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錦和公園增設大型洗手台 小孩玩到全身髒兮兮也不怕

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
錦和公園增設大型洗手台提供親子使用。圖／新北市中和區公所提供
錦和公園增設大型洗手台提供親子使用。圖／新北市中和區公所提供

新北市中和地區近年快速發展，導致原有公園綠地逐漸不敷居民使用，為增加公園使用率及安全性，中和區公所進行民樂人行廣場及錦和全齡化公園區域改善工程，不僅讓居民有多元遊憩空間，也新增公園遊具設施及大型洗手台，讓大小朋友能玩得開心又安心。

公所分別於今年1月及6月執行民樂人行廣場及錦和全齡化公園區域改善工程，並於今日舉行啟用典禮，中和區議員張志豪、張維倩、陳錦錠及邱烽堯皆前往參與，並由區長賴俊達主持典禮。

賴俊達表示，今年2月已在民樂人行廣場增設專用體健區及擴充既有遊具，此次工程則將廣場打造成多元遊憩空間，不僅讓居民有閒話家常的去處，也讓孩童能開心、安全在綜合遊具區玩耍。

而錦和公園為中和大型指標性的全齡化公園，考量兒童遊戲區不分平日假日都有許多孩子遊玩，但玩的過程中時常弄得滿身髒汙需要清洗，因此增設大型洗手台，讓孩子能開心體驗公園設施，也能落實防疫新生活理念。

賴俊達說，未來也將秉持著「幸福中和，健康樂活」的理念，持續推動居民有感建設、打造舒適活動空間，讓民眾享有更優質、安全的休閒環境。

民樂人行廣場改善後成為多元化遊憩空間，成為大人閒話家常、孩子開心玩樂的去處。圖／新北市中和區公所提供
民樂人行廣場改善後成為多元化遊憩空間，成為大人閒話家常、孩子開心玩樂的去處。圖／新北市中和區公所提供
中和區公所今舉辦民樂人行廣場及錦和全齡化公園改善工程啟用典禮。圖／新北市中和區公所提供
中和區公所今舉辦民樂人行廣場及錦和全齡化公園改善工程啟用典禮。圖／新北市中和區公所提供
民樂人行廣場改善後成為多元化遊憩空間，成為大人閒話家常、孩子開心玩樂的去處。圖／新北市中和區公所提供
民樂人行廣場改善後成為多元化遊憩空間，成為大人閒話家常、孩子開心玩樂的去處。圖／新北市中和區公所提供

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