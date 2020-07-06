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泰山老舊公園改造 積水、破損全改善
泰山福興及福泰兩座老舊公園，每逢下雨，公園內便會積水，無法使用；一旁人行道上的花台破損，泥土也會順著雨水流入人行道上，影響人行安全，經市議員宋明宗爭取經費，預計8月底前能夠改善完成。
泰山福興及福泰公園，是有近20年歷史的老公園，由於排水設施不佳，每每下雨過後，公園內都會積水，造成里民無法進入休憩，當地福興里長張玉琴，便尋求市議員宋明宗協助，向市府爭取經費改善。
里長張玉琴指出，人行道上的花台，因為遭到樹根破壞，花台都破損，下雨時，花台內的泥土都會流入到人行道上，曾造成民眾不慎滑倒，這次也要求一併改善。
市議員宋明宗表示，經里長的陳情，便積極向市府爭取300萬元經費，進行兩座公園的改善，預計8月底前能夠改善完成，期能提供給里民一個良好的生活環境。
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