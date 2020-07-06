野柳海洋小尖兵導覽 炎炎夏日防曬保水

炎炎夏日裡，野柳國小三年級學童在野柳保育區中導覽解說，希望要將平日所學應用並發揮自身力量，在豔陽底下導覽，這群海洋小尖兵們也有自己的防曬法寶，遮陽帽、護目眼鏡加上水壺是防曬保水的必備三要件，就算烈日再曬也展現守護海洋生態的決心。

野柳國小校長張錦霞表示，在世界海洋日由市長侯友宜揭牌的野柳保育區，在平日裡其實也是野柳國小海洋教育的重要教學場域，孩子們這一個月來也開始學習野柳保育區裡生態與海洋活動的注意事項，吸收知識後試著為遊客與居民導覽，希望學長姐努力爭取成立的保育區能夠真正受到保護，讓保育不只是一句口號。

此外艷陽高照底下，海洋保育固然重要，自我防曬保護也很重要，在豔陽底下導覽，這群海洋小尖兵們也有自己的防曬法寶，野柳國小學生說，遮陽帽、護目眼鏡加上水壺是防曬保水的必備三要件。

另外樂齡學習中心長輩說，防曬就是要用直接隔絕陽光的傘加袖套才最有效，野柳國小的學生與樂齡中心長輩，要防曬保水一次到位，就算烈日再曬也可以盡情展現守護海洋生態。