聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃金山城治癒術 探訪九份金礦驚奇收藏
七月進入暑假，為讓許多爸媽給孩子們規劃個有深度又親近鄉土的小旅行體驗，新北市立黃金博物館7月開始推出山城治癒術遊程，不但可來到水湳洞做天然豆腐體驗，還有九份的金礦收藏探訪，讓在地礦工後代親自解說舊時的在地礦村驚奇。
新北市立黃金博物館館長王錦華表示，今年因遇上肺炎疫情，終於在解封後，黃金博物館規劃出「山城治癒術」小旅行，帶領民眾用在地人的眼光走訪水金九地區，不僅讓平時的遊覽加入文化深度，也期盼得天獨厚的山城美景，使旅人們得以在疫情後療癒緊張的心靈。
七月份的兩個小旅行，除了能用在地麥飯石水製作天然豆腐的走訪水湳洞行程，另一個活動便是走訪九份的「孩子們的礦石課」，不僅有專業在地達人曾建文帶領走訪輕便路，還有金光閃閃的礦石收藏，等你發現九份繁榮下的礦村驚奇。
目前身為九份金礦博物館負責人的曾建文表示，因本身出自礦工家庭，父親退休後便將做工得來的寶貝收藏進博物館中，以至於現在仍能看到最傳統的淘金技術和礦車，來到屋頂望向深澳灣，九份不僅風景美麗，還有許多挖金礦的動人故事，等你來聽聽，報名可洽黃金博物館官網線上報名，名額有限，邀請大家來九份輕便路走走，吃草仔粿重回九份的過往歲月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言