黃金山城治癒術 探訪九份金礦驚奇收藏

七月進入暑假，為讓許多爸媽給孩子們規劃個有深度又親近鄉土的小旅行體驗，新北市立黃金博物館7月開始推出山城治癒術遊程，不但可來到水湳洞做天然豆腐體驗，還有九份的金礦收藏探訪，讓在地礦工後代親自解說舊時的在地礦村驚奇。

新北市立黃金博物館館長王錦華表示，今年因遇上肺炎疫情，終於在解封後，黃金博物館規劃出「山城治癒術」小旅行，帶領民眾用在地人的眼光走訪水金九地區，不僅讓平時的遊覽加入文化深度，也期盼得天獨厚的山城美景，使旅人們得以在疫情後療癒緊張的心靈。

七月份的兩個小旅行，除了能用在地麥飯石水製作天然豆腐的走訪水湳洞行程，另一個活動便是走訪九份的「孩子們的礦石課」，不僅有專業在地達人曾建文帶領走訪輕便路，還有金光閃閃的礦石收藏，等你發現九份繁榮下的礦村驚奇。

目前身為九份金礦博物館負責人的曾建文表示，因本身出自礦工家庭，父親退休後便將做工得來的寶貝收藏進博物館中，以至於現在仍能看到最傳統的淘金技術和礦車，來到屋頂望向深澳灣，九份不僅風景美麗，還有許多挖金礦的動人故事，等你來聽聽，報名可洽黃金博物館官網線上報名，名額有限，邀請大家來九份輕便路走走，吃草仔粿重回九份的過往歲月。