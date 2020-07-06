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飆高溫做資收 汐止江北里備清涼茶顧身體
持續飆高溫，志工在大太陽底下做資源回收真的很辛苦，新北市汐止區江北里黃金資收站，從昨天里長謝祚敏就煮了獨家配方紅棗苦瓜茶，還特地放進冰箱，提供冰涼飲品讓大家消消暑，而志工們更是全副武裝，從帽子、袖套、毛巾，從頭包到腳，做好防曬。
汐止區早上氣溫來到35度，儘管天氣熱，不過，汐止江北里黃金資收站，志工們就站在大太陽底下忙進忙出，還要搬搬抬抬，早就汗流夾背，掛在脖子上的毛巾擦不停，而里長謝祚敏整件衣服則濕了一大半，持續飆高溫，如何抵抗烈日，志工們早就熟門熟路，帽子、斗笠，袖套等等，儘管很熱，但從頭到腳都要包緊緊。
江北里長謝祚敏說，黃金資收站每個星期一開張，風雨無阻，寒流來襲也不中斷，因為，志工還有鄉親做資收都很辛苦，所以，總是看天氣貼心的準備養生茶，從最一開始的薑母茶，用老薑、黑糖烹煮，慢慢的進化延伸，到後來的紅棗、枸杞、甘草、當歸、桂枝養生茶來給他們喝，桂圓茶，夏天則是冰冰涼涼的梅子黑糖茶、梅子綠茶，全都是自己精心調配，後來再進化是紅棗、檸檬、黑糖、桔子、海子紅糖茶，而這次則是昨天煮好紅棗、枸杞、苦瓜、梅子黑糖茶，要讓大家消暑退火，不但志工趁空檔喝一杯清涼一下，里民從外頭進來好熱也都會喝上一杯。
志工說，天氣很熱，里長很貼心都會準備冰涼的養生茶，像今天的苦瓜茶就很清涼退火，不然，天氣真的太熱，都快受不了。
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