歌手陳怡婷回母校 淡水警分局攜手反毒

新北市政府警察局淡水分局為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低涉及毒品、色情及被害等情事發生，邀請歌手陳怡婷一起擔任青春專案宣導大使，透過趣味競賽的方式，讓淡水三所高中的青少年更了解暑假四不，包括不吸毒、不加入幫派、不加入詐騙集團及不援交。

歌手陳怡婷表示，這次擔任宣導大使覺得是很有意義的工作，其實一直很想做一個有影響力的人，為大家做一些什麼，現在社會上有許多毒品氾濫，影響了許多家庭與青少年的人生，所以希望透過這次的活動，能夠引起大家注意並防範於未然。

這次活動透過直播，找來淡水商工、淡江中學以及竹圍高中三人一組的高中生，看誰在最短的時間背出反毒、反詐與反色情的文宣，然而歌手陳怡婷也加入戰局，最後是竹圍高中勝出，而現場陳怡婷也獻唱她的台語歌曲。

淡水警分局偵查隊長郭懷澤表示，青春專案期間，希望結合歌手陳怡婷以及其他學校的高中生，透過網路直播、趣味競賽等方式進行擴大犯罪預防宣導，加強「反幫派、反吸毒、反詐欺、反援交」宣導等，除提供青少年正向休閒活動，培養正確人生觀，亦加強青少年對自我保護及人身安全的觀念。