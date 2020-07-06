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侯友宜爭取前瞻補助冷氣 柯文哲：應是買溫度非買冷氣

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席「台北疫情後經濟轉型論壇」，由於會場冷氣溫度調得太低，柯文哲受訪前抱怨，「冷氣開太冷了，實在是浪費國家的電」。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天出席「台北疫情後經濟轉型論壇」，由於會場冷氣溫度調得太低，柯文哲受訪前抱怨，「冷氣開太冷了，實在是浪費國家的電」。記者林麗玉／攝影

高溫到底要不要放假？新北市教育局今函請教育部研議，新北市長侯友宜受訪表示，最近前瞻撥了4000億元，希望教育部能跟行政院協調，500億撥給把全台灣各縣市，全國一起改善電力。台北市長柯文哲今天則表示，應該是買溫度，不是買冷氣，應該用更環保的方式來做空調，這是一個大學問。

柯文哲今天出席「台北疫情後經濟轉型論壇」，由於會場冷氣溫度調得太低，柯文哲受訪前抱怨，「冷氣開太冷了，實在是浪費國家的電」。

柯文哲說，他今天出席論壇，在會場冷到睡不著，對於學校裝冷氣，柯文哲說，應該是買溫度，不是買冷氣，應該用更環保的方式來做空調。柯說，為了讓學校降溫，例如可以用噴霧加植栽等方式改善，還有台北市的綠建築規則也還要再修改，會再看怎麼精進。

柯文哲

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