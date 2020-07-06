1280月票爽搭上萬元 柯文哲：不會為1、2個人修改閘門

雙北推出1280月票「吃到飽」，不過台北市長柯文哲今天上午主持交通會報，自爆有人坐到1萬元，直呼「何方神聖」、「應該是做快遞」要求相關局處調查軌跡。柯文哲下午受訪則表示，1280月票政策還是算成功，但資源還是要合理使用，不過使用萬元的人也不要太緊張，調查軌跡不會違反個資法。

柯文哲說，北市府當初推動1280月票政策，當初北市議會就規定2年後檢討，所以北市府從今年4月起陸續檢討，初步的統計數據才發現，有人一個月使用上萬元，

柯文哲說，原則上1280政策還是相當成功，至少公共運輸使用超過了4成。至於漏洞怎麼防堵？柯文哲說，原則上還是要簡政輕稅，不會為了防堵漏洞，搞得很複雜。柯文哲說，1280政策的經費一個月約差了300萬元，還沒有到一定要防堵，使用量多的畢竟還是少數，不會為了一個、兩個人要去重新修改閘門程式，不過還是要研究看看。