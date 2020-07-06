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打造友善商圈 台北地下街Y27手扶梯正式啟用

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
台北市副市長黃珊珊體驗台北地下街Y27手扶梯，民眾比「讚」肯定。圖/台北地下街提供
台北市副市長黃珊珊體驗台北地下街Y27手扶梯，民眾比「讚」肯定。圖/台北地下街提供

台北地下街打造「步行者天堂」，耗時約半年於Y27出口增設手扶梯工程近日完工啟用，台北市副市長黃珊珊期盼隨著新冠肺炎疫情解封，接下來積極推動商圈振興，讓市民朋友放心購物，商家安心做生意。

台北地下街Y27手扶梯工程日前舉辦啟用典禮，邀請鄰近商圈代表及住戶共襄盛舉，現場熱鬧滾滾。市議員陳炳甫指出，過去要從地下街通往平面道路，需爬升三層樓的樓梯，中間如果不休息，實在沒有辦法一口氣爬上去。手扶梯啟用後，除確保未來往來大稻埕、中興醫院的朋友們行的安全，也更輕鬆省時。

台北地下街表示，本次自籌工程經費係經全體理監事決議，將多年存下的公共基金用在Y27手扶梯工程上，除了實現地下街自營、自管的安置目的，更希望取之於社會，回饋於社會，讓長輩或行動不便者能夠享受友善場域。

台北地下街也希望藉由Y27手扶梯的啟用，與大稻埕形成北市西區「步行者天堂」，從地下街購物血拼、動漫轉蛋、平價美食，到大稻埕地區信仰及職人小店應有盡有，滿足民眾需求。

台北地下街強調，適逢台北地下街20周年，一年一度的購物嘉年華7月15日開跑。只要活動期間憑當日消費滿額即可參與抽獎，滿指定金額可兌換紀念贈品。還有響應振興三倍券、購物金加碼送，首4日消費滿3,000元即贈地下街購物金300元；另與台北霞海城隍廟合作的城隍文化祭即將熱鬧展開，各項活動詳情請留意台北地下街FB。

台北地下街Y27手扶梯啟用活動，邀請鄰近商圈及周邊住戶共襄盛舉。圖/台北地下街提供
台北地下街Y27手扶梯啟用活動，邀請鄰近商圈及周邊住戶共襄盛舉。圖/台北地下街提供

大稻埕 霞海城隍廟 北市

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