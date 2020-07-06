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林口蓋輕軌？ 市議員蔡淑君：應先降低機捷票價

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）指出，林口輕軌若要蓋經費約100億元，需要大概6、7年施工期間，地方政府要負擔6、7成費用，不過這條路廊還在規劃評估中。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（右）指出，林口輕軌若要蓋經費約100億元，需要大概6、7年施工期間，地方政府要負擔6、7成費用，不過這條路廊還在規劃評估中。記者王敏旭／攝影

新北捷運局在林口等地規劃輕軌路線，新北市議員蔡淑君說，輕軌連接機場捷運，但機捷票價未下降，地方政府又要負擔約70億元經費，林口居民則要忍受6、7年交通黑暗期，不如把經費拿來補助票價，提升民眾搭乘意願。新北市侯友宜指出，會努力爭取機捷降價。

林口地區快速發展，交通問題備受考驗，每逢上下班時間都有塞車困擾，蔡淑君表示，淡水搭捷運到台北車站21公里只要50元，同樣的距離林口搭機捷到台北卻要70元，票價沒有降低，卻還要蓋林口輕軌把民眾載去搭機捷。

侯友宜指出，林口輕軌若要蓋經費約100億元，需要大概6、7年施工期間，地方政府要負擔6、7成費用，不過這條路廊還在規劃評估中，他認爲要解決機場捷運票價，才有規劃後續輕軌建設。

蔡淑君表示，林口輕軌不論行經文化一路、二路、三路或是北路，其他地區民眾也是搭不到，與其中央、地方花100億元，不如補助機捷票價，這才是紅包特效藥，輕軌規劃需要依據地方特性，不是直接套用在每個地方。

侯友宜說，已跟交通部溝通過，短期目標是降低機場捷運票價，讓林口居民願意搭大眾運輸，但問題都在桃園、中央，上次蔡淑君在2018爭取機捷降價時，運量就提升2成，他還會再跟桃園市長鄭文燦討論。

新北市捷運局評估的新路網包括「泰山－板橋」、「公館－中和」、「林口－長庚」與「淡海往北延伸線。侯友宜指出，林口輕軌等規劃是中長期評估願景，他支持先解決短期的捷運票價問題，才有辦法銜接未來願景。

機場捷運 林口

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