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天然石塊防止腹地流失 汐止北港溪邊坡不再擔心豪大雨
新北市汐止區北港溪為市管區域排水，左岸自然邊坡因無保護措施，經溪水長期沖刷導致腹地流失、土石積淤河道阻礙水流，新北市水利局進行「汐止區北港溪治理下游左岸低水護岸工程」，讓周遭居民不再擔心豪雨災損。
分布於汐止區東北部的北港溪發源於車坪寮一帶，為新北市市管區域排水，並以汐萬路三段五化院母懿堂後方無名橋，為河川與水保治理分界點。
界點下游左岸為自然邊坡，因無設置保護措施，經北港溪長年沖刷導致邊坡腹地流失，而被沖刷的土石則流入河道，造成河道淤積阻礙水流。
為此，水利局進行汐止區北港溪治理點下游左岸低水護岸工程」，以「圍砌工法」進行施工，利用天然石塊為原料，輔以混凝土為固結劑，打造兼具自然與安全的砌石低水護岸，來解決原本河岸崩塌等問題。
且石塊有適當的孔隙可以提供生物棲息生長，符合生態、透水、美學的概念，是保護環境的自然生態工法，水利局表示，此工程今年4月開工、6月完工，讓生活在北港溪周遭的民眾不用再擔心豪大雨造成的災損。
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