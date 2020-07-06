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天然石塊防止腹地流失 汐止北港溪邊坡不再擔心豪大雨

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
北港溪邊坡工程以圍砌工法進行，打造兼具自然與安全的砌石低水護岸。圖／新北市水利局提供
北港溪邊坡工程以圍砌工法進行，打造兼具自然與安全的砌石低水護岸。圖／新北市水利局提供

新北市汐止北港溪為市管區域排水，左岸自然邊坡因無保護措施，經溪水長期沖刷導致腹地流失、土石積淤河道阻礙水流，新北市水利局進行「汐止區北港溪治理下游左岸低水護岸工程」，讓周遭居民不再擔心豪雨災損。

分布於汐止區東北部的北港溪發源於車坪寮一帶，為新北市市管區域排水，並以汐萬路三段五化院母懿堂後方無名橋，為河川與水保治理分界點。

界點下游左岸為自然邊坡，因無設置保護措施，經北港溪長年沖刷導致邊坡腹地流失，而被沖刷的土石則流入河道，造成河道淤積阻礙水流。

為此，水利局進行汐止區北港溪治理點下游左岸低水護岸工程」，以「圍砌工法」進行施工，利用天然石塊為原料，輔以混凝土為固結劑，打造兼具自然與安全的砌石低水護岸，來解決原本河岸崩塌等問題。

且石塊有適當的孔隙可以提供生物棲息生長，符合生態、透水、美學的概念，是保護環境的自然生態工法，水利局表示，此工程今年4月開工、6月完工，讓生活在北港溪周遭的民眾不用再擔心豪大雨造成的災損。

北港溪治理工程完工後，民眾不用再擔心豪大雨造成的災損。圖／新北市水利局提供
北港溪治理工程完工後，民眾不用再擔心豪大雨造成的災損。圖／新北市水利局提供
北港溪下游左岸原為自然邊坡，因北港溪長期沖刷導致腹地流失，更造成河川淤積。圖／新北市水利局提供
北港溪下游左岸原為自然邊坡，因北港溪長期沖刷導致腹地流失，更造成河川淤積。圖／新北市水利局提供

北港 汐止

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