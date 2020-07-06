快訊

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

立委指老樹因施工遭斷根 雲縣府︰不影響樹木生長

中央社 / 台北6日電

時代力量立委陳椒華今天說，雲林虎尾糖廠老樹因工程遭斷根，嚴重影響樹木存活，要求農委會修森林法，明定施工應列樹木保護計畫；雲林縣政府說，經樹木專家評估已做好保護措施，不影響樹木生長，將照原計畫施工。

陳椒華下午與雲林縣議員廖郁賢、台灣護樹協會理事長賴永湛在立法院舉行「搶救雲林虎尾糖廠斷根老樹」記者會。

陳椒華說，虎尾糖廠的老樹因為受到北港朝天宮周邊街道系統改善工程，造成斷根，工程經費由內政部提供；虎尾糖廠有非常多老樹，提供遊客享受樹蔭、芬多精，炎熱的夏天更能體會有老樹能庇蔭，更是福氣，保護樹木應是全民運動。

陳椒華指出，在樹木旁整建排水溝，政府補助經費卻讓樹木受到這麼大的傷害，她要求農委會盡速提出森林法修法版本，明定樹木修剪的方法，不該不當砍頭，以及相關工程設計、修剪計畫等配套，才能在執行樹木修剪時，更重視樹木保護。

廖郁賢說，虎尾糖廠有文化、有故事，雖然改善人行道工程立意良善，但雲林縣政府的施工方式不對，對樹木保護不夠積極，呼籲相關單位落實樹木的生命教育，好好對待老樹，並維持公共安全，政府要補助就要規劃好，不要當皮球踢來踢去。

賴永湛表示，雲林縣政府日前發聲明說有找護樹團體協商，但事實上沒有透過任何形式、管道溝通；這次改善人行道、排水溝的工程將樹根斷根，對樹木造成非常大的傷害，樹能不能站得穩就很難說，工程粗糙的對待老樹，應盡速修森林法，加強施工過程保護樹木的細節。

雲林縣政府工務處運輸管理科技士吳建翰表示，考量人行安全、排水不良問題，進行修繕水溝工程，已刨除既有瀝青，改為透水性鋪面，可助樹木吸收水分，上週也請樹木專家跟施工廠商到現場勘查，專家認為已經有做保護措施，但修枝面積不太恰當，應讓喬木有更好的修復，評估後認為不影響樹木生長，因此照原計畫施工。

內政部營建署道路組課長王錫銘說，因為廠商不懂樹就施工，造成這樣的情形，後續工法上會再檢討，希望讓環境更好。

人行道 護樹 北港朝天宮

延伸閱讀

立委指糖廠老樹遭粗暴斷根　推修法施工列樹木保護計劃

中火重啟機組惹議 陳椒華：太陽能是用電尖峰最佳救援

台南網寮溪污染全台居冠 市府：已逐步改善

時代力量：台南國土計畫3高3低亂擴張 城鄉發展亂畫設

相關新聞

1280月票爽搭破萬元 柯文哲懷疑「送快遞」要求查軌跡

台北市捷運推1280月票「吃到飽」，市長柯文哲今天主持交通會報時，提到考慮把1280元票納入共享機車，但最近1280月票...

天燈何罪？新北市公告禁止「釋放」被網友虧爆

新北市政府水利局高灘地工程管理處近日在淡水捷運站後方公園豎立告示牌，公告此處「禁止釋放天燈」，結果被眼尖民眾發現錯字，拍...

天然石塊防止腹地流失 汐止北港溪邊坡不再擔心豪大雨

新北市汐止區北港溪為市管區域排水，左岸自然邊坡因無保護措施，經溪水長期沖刷導致腹地流失、土石積淤河道阻礙水流，新北市水利...

柯文哲要查1280爽搭破萬 議員：開吃到飽就別怪吃得多

雙北推出1280月票「吃到飽」，不過台北市長柯文哲今天主持交通會報，自爆有人坐到1萬元，直呼「何方神聖」、「應該是做快遞...

北海岸雙層巴士金包里號今啟程 串連金萬石景點

新北市金山區旅行社結合北海岸景點、旅宿等商家，推出敞篷雙層巴士「金包里號」今天啟程，希望用全新觀光運具，主題式觀光路線，...

觀星、看夕陽 新北嗨漁港打造北海岸遊憩路線

新北市為改善老舊漁港，今年推動「嗨漁港」計畫，透過改善漁港環境、結合在地特色及觀光產業，將漁港打造成熱門觀光景點，除了去...

新莊30年違建啟動都更 打穿死巷數百住戶免擠小路

新北市新莊區新樹路699巷旁都更案，今上午舉行動土典禮，該處原為5戶違章建築物，屋齡超過30年，有耐震及防火安全疑慮，更...

煙火、光雕水舞秀 新北「夜漁港」活動周六開跑

盛夏來臨，炎熱高溫讓人白天不想出門，新北市漁業處積極推廣「夜經濟」漁港觀光，在瑞芳、淡水、石門地區陸續舉辦包含光雕水舞秀...

新北在北捷僅1席董事 侯友宜：已找過林佳龍

新北市議員黃永昌今在市政總質詢指出，新北境內捷運路線越來越多，但新北在台北捷運公司的席次卻沒有提升，應提出增資增加席次的...

若財劃法六都一致 侯友宜：建設、社會福利加倍

新北市議員黃永昌今在市政總質詢指出，新北、桃園都拿出總預算的16％做社會福利，但愛心敬老卡、重陽禮金都是桃園比新北多。新...

台南大天后宮百年匾額來自基隆 聚樂社一組復刻盛事

基隆聚樂社一組今年專程到台南大天后宮演出，不辭千里赴會，全因高掛大天后宮的「德配彼蒼」匾額。原來在民國9年(1920 年...

取消禁行機車道／汽車族：還不夠亂？ 機車族：適度開放

台北市分析開放機車行駛內側車道後，交安整體趨勢呈現惡化，但桃園試辦開放後，事故率卻下降4成，北市交工處指出這是縣市道路條...

熱門新聞

影／桃園Xpark水族館開幕票價定了 增企鵝館10展區以上

高雄藍營風暴擴大 2議員退出黨團運作

影／白沙屯媽祖突進入餐廳駐駕 用餐民眾：太幸運了

1280月票爽搭破萬元 柯文哲懷疑「送快遞」要求查軌跡

影／雙媽相會 白沙屯媽祖進鎮瀾宮訪大甲媽

取消禁行機車道 北市交安多惡化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。