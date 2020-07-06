立委指老樹因施工遭斷根 雲縣府︰不影響樹木生長

時代力量立委陳椒華今天說，雲林虎尾糖廠老樹因工程遭斷根，嚴重影響樹木存活，要求農委會修森林法，明定施工應列樹木保護計畫；雲林縣政府說，經樹木專家評估已做好保護措施，不影響樹木生長，將照原計畫施工。

陳椒華下午與雲林縣議員廖郁賢、台灣護樹協會理事長賴永湛在立法院舉行「搶救雲林虎尾糖廠斷根老樹」記者會。

陳椒華說，虎尾糖廠的老樹因為受到北港朝天宮周邊街道系統改善工程，造成斷根，工程經費由內政部提供；虎尾糖廠有非常多老樹，提供遊客享受樹蔭、芬多精，炎熱的夏天更能體會有老樹能庇蔭，更是福氣，保護樹木應是全民運動。

陳椒華指出，在樹木旁整建排水溝，政府補助經費卻讓樹木受到這麼大的傷害，她要求農委會盡速提出森林法修法版本，明定樹木修剪的方法，不該不當砍頭，以及相關工程設計、修剪計畫等配套，才能在執行樹木修剪時，更重視樹木保護。

廖郁賢說，虎尾糖廠有文化、有故事，雖然改善人行道工程立意良善，但雲林縣政府的施工方式不對，對樹木保護不夠積極，呼籲相關單位落實樹木的生命教育，好好對待老樹，並維持公共安全，政府要補助就要規劃好，不要當皮球踢來踢去。

賴永湛表示，雲林縣政府日前發聲明說有找護樹團體協商，但事實上沒有透過任何形式、管道溝通；這次改善人行道、排水溝的工程將樹根斷根，對樹木造成非常大的傷害，樹能不能站得穩就很難說，工程粗糙的對待老樹，應盡速修森林法，加強施工過程保護樹木的細節。

雲林縣政府工務處運輸管理科技士吳建翰表示，考量人行安全、排水不良問題，進行修繕水溝工程，已刨除既有瀝青，改為透水性鋪面，可助樹木吸收水分，上週也請樹木專家跟施工廠商到現場勘查，專家認為已經有做保護措施，但修枝面積不太恰當，應讓喬木有更好的修復，評估後認為不影響樹木生長，因此照原計畫施工。

內政部營建署道路組課長王錫銘說，因為廠商不懂樹就施工，造成這樣的情形，後續工法上會再檢討，希望讓環境更好。