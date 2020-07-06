月票1280坐到1萬元 新北：仍不討論使用限制

為了推廣大眾運輸，雙北合推1280月票，不過台北市長柯文哲今指出，有人搭捷運坐到1萬元並要求相關局處調查軌跡。新北交通局長鍾鳴時指出，有了解個案，但目前沒有討論使用限制，還是鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

鍾鳴時說，民眾使用1280月票搭乘大眾運輸工具，確實有個位數案例，搭乘金額較高者，但也無法要求個案補繳錢，因為也有購買月票的民眾未超過1280元，這部分也沒有退錢。

至於1280月票是否納入共享機車，鍾鳴時表示，月票是鼓勵民眾搭乘大眾運數工具，共享機車雖然用租的，但也比較屬於個人運具，因此無法納入1280元的補助範圍。

鍾鳴時指出，共享機車目前未納入公共運輸系統，若未來以加價購方式，是採用合作聯盟，這部分可以討論，採多元互利方式進行。