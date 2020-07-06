柯文哲要查1280爽搭破萬 議員：開吃到飽就別怪吃得多

雙北推出1280月票「吃到飽」，不過台北市長柯文哲今天主持交通會報，自爆有人坐到1萬元，直呼「何方神聖」、「應該是做快遞」要求相關局處調查軌跡。台北市議員徐巧芯今天在臉書表示，開「吃到飽」餐廳，就不要怪對方「吃得多」。

對於柯文哲今天在交通會報提到，考慮將1280納共享機車，但柯說，最近1280月票有個問題，若坐超過3000元，還要繼續免費坐不要錢？並自爆有人坐到1萬元，「應該是有人利用捷運在做快遞」。徐巧芯說，去年交通委員會曾擱置1280月票預算，要求交通局補充財務規劃資料後才通過。

徐說，當時柯文哲不僅沒質疑有人搭太多這件事，甚至還說，「有效沒效就問哪個議員主張取消1280請舉手，看看有沒有人敢。」但柯文哲現在卻突然說，要下令調查「搭到1萬塊的人」？徐說，事實上，去年交通委員會就曾對此議題深入討論。但議員並不是猜測搭比較多的人是做什麼行業，或行車軌跡如何，而是關注雙北月票分攤比例，以及捷運8折優惠取消後，使用月票的人是否會增加？預算是否也要增加？

徐巧芯說，柯文哲要開「吃到飽」餐廳，就不要怪對方「吃得多」。況且，一開始規劃政策也不是沒有相關準備，事實上搭到一萬元的只是少數人，與平時沒有搭到1280元的人平均以後，是1600元，並沒有這麼誇張的數字。

徐巧芯說，議會交通委員會也曾討論過，用什麼方式可以讓平均數字再降低一些，但絕對不會是去調查少數人的行車軌跡。1280月票固然有很多細節可以調整，市府如今有意精進也是好事，但千萬要搞對方向。