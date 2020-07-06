北海岸雙層巴士金包里號今啟程 串連金萬石景點

新北市金山區旅行社結合北海岸景點、旅宿等商家，推出敞篷雙層巴士「金包里號」今天啟程，希望用全新觀光運具，主題式觀光路線，搭配專業導覽隨車解說，吸引更多遊客造訪北海岸，戀上北海岸。

辰社旅行社金山分公司投入新北市政府觀光旅遊局「我OK，你FUN心」旅遊行列，結合在地景點、旅宿業者等商家，再經金山區公所協助向台北市政府申請雙層巴士路權，促成「金包里號」今天成行，產官合作創造在地觀光產值。

金山區長廖武輝表示，金山區的觀光優勢是景點多，遊客造訪金山有許多選擇。目前多數遊客都是用私人運具在不同景點間移動，樂見在地業者和青年發起區域產業共好共榮方案，優化金山觀光旅遊體驗。

辰社旅行社金山分公司總監郭雅萍說，雙層巴士結合新北OK旅遊模式，主題式的觀光路線，除能解決遊客自行開車停車困擾，搭配導覽人員隨車深入解說，讓遊客用不同的方式認識北海岸。

金包里號行車路線經過白宮行館、野柳地質公園、汪汪地瓜園產業故事館、獅頭山公園、小鶴基地蓮花田、李芑豐古厝、中角灣國際衝浪基地、石門洞、富貴角燈塔、麟山鼻步道等景點。