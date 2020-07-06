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觀星、看夕陽 新北嗨漁港打造北海岸遊憩路線

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
淡一漁港改造目前已完工進行驗收階段。圖／新北市農業局提供
淡一漁港改造目前已完工進行驗收階段。圖／新北市農業局提供

新北市為改善老舊漁港，今年推動「嗨漁港」計畫，透過改善漁港環境、結合在地特色及觀光產業，將漁港打造成熱門觀光景點，除了去年的瑞芳區水湳洞漁港，今年已完成瑞芳區富基漁港及八里區下罟子漁港改善計畫，淡水第一漁港改造驗收中，而淡水第二漁港BOT案則進行可行性評估，待今年底結果報告後將進行招商。

嗨漁港計畫主要是透過各地區漁會，聆聽在地漁民需求並改善漁港現況，除維持傳統漁作外，還要結合觀光休憩，讓漁港成為熱門觀光選擇的地點。

新北市漁業及漁港事業管理處長張麗珍指出，新北漁業不同於遠洋漁業，因此希望透過嗨漁港計畫改善漁港公共建設、轉型並結合觀光，像是打造下罟子漁港浮動碼頭、富基漁港多功能突堤碼頭等。

張麗珍表示，富基漁港的突堤碼頭除提供傳統漁作外，同時也是寬敞遊憩場所，而和美漁港規畫漁港轉型，藉由觀光活動來吸引更多人潮。

而淡一漁港碼頭改造則將提面變寬並結合自行車道，目前已完工進入驗收階段，正式開放後預估將吸引更多人潮前往欣賞夕陽；民眾也可騎自行車從淡水老街、淡一漁港、海關碼頭、漁人碼頭，串連整個遊憩廊帶。

而正進行可行性評估的淡二漁港BOT案，預計明年進行招商。張麗珍表示，目前淡二漁港也就是漁人碼頭，周邊有福隆飯店、滬尾休憩園區及情人橋商圈外，盼透過BOT案創造淡二另一個商機，此案預估2024年完成並讓漁港觀光人潮增加50％，創造25.5億元商機。

漁業處表示，新北海岸線長達145公里、境內有28個漁港，而嗨漁港計畫規畫9處包含水湳洞、深澳、和美、草里、卯澳、富基、龜吼、澳底、淡二等漁港，進行人文歷史改造及結合周邊景點轉型觀光熱門地點。

淡二BOT案目前進行可行性評估，待年底後報告結果出來後將進行招商。圖／新北市農業局提供
淡二BOT案目前進行可行性評估，待年底後報告結果出來後將進行招商。圖／新北市農業局提供

漁人碼頭 淡水

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