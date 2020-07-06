新莊30年違建啟動都更 打穿死巷數百住戶免擠小路

新北市新莊區新樹路699巷旁都更案，今上午舉行動土典禮，該處原為5戶違章建築物，屋齡超過30年，有耐震及防火安全疑慮，更新後規畫為地上13層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，預計111年底完工，並將打通699巷底，銜接新崑路及環漢路，未來巷內數百名住戶不用再擠小巷通往大馬路，省去不少時間。

新樹路699巷都更案土地為許姓家族所有，雖家族成員陸續興建平房，卻未依法申請建照，皆為違章建築，屋齡超過30年，台信開發公司2007年購得土地後，歷經多年溝通，終於取得全數屋主同意，採協議合建方式啟動自辦都更。

城鄉局指出，該案2014年申請都市更新事業計畫，去年8月1日經都更大會核定發布實施，同年9月取得建照，今日舉行動工典禮，未來台信也會協助開闢南側道路，並將產權登記予新北市府，未來可與周邊道路串聯，增加交通便利性。

城鄉局副局長黃國峰表示，此案也規畫約454.77平方公尺的人行步道，並於基地北側留設243.15平方公尺半戶外開放空間，串聯新樹路687巷及新樹路699巷，讓周邊居民享有舒適的休憩及通行空間。

黃國峰說，截至目前為止，新北市多元都更案包含危老都更、簡易都更、一般都更、防災都更等，已有667案申請，共核准358件，將會持續努力，打造更美觀、安全的城市。