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1280月票爽搭破萬元 柯文哲懷疑「送快遞」要求查軌跡

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市長柯文哲今天主持交通會報。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天主持交通會報。記者張世杰／攝影

北市捷運推1280月票「吃到飽」，市長柯文哲今天主持交通會報時，提到考慮把1280元票納入共享機車，但最近1280月票有個問題，如果坐超過3000元，還要繼續免費坐不要錢？並自爆有人坐到1萬元，直呼是「何方神聖」、「應該是有人利用捷運在做快遞」，要求相關局處調查軌跡，

台北市近期鼓勵民眾使用共享機車，針對三大業者，若每月購買1280月票，享額外騎乘金，市長柯文哲今天至主持交通會報時，直言把共享機車納入1280月票，這是一個大題目。

話鋒一轉，柯文哲表示，其實最近1280月票有個問題，如果坐超過3000元，還要繼續免費坐不要錢？「因為有人就給我坐1萬多元」，1280月票是鼓勵大家觀光，但超過1萬元太奇怪，是何方神聖？並直言應該是有人利用捷運在做快遞。

一旁的台北市交通局長陳學台解釋，使用超過3000元以上的特例，會抓出來做一些分析，到底是正常使用，還不正常使用。

柯文哲也說，若把共享機車併入1280月票，到底上限應該多少？不然買1280月票後，共享機車每天不要錢，那還得了？或是市府另籌措財源，這要找人腦力激盪想一下。

針對1280月票是否訂使用上限？柯文哲會後受訪說，一開始沒有設，現在要做研究，市府簡政輕稅，但1280月票坐超過3000元，要逐次計費的話，改系統也不容易，先統計數字，在不知道真相之前，不要亂做決策。

至於1280月票納入共享機車？柯文哲則說，目前共享機車沒有在1280元，現在考慮要不要併進去，如果要併入的話，共享機車最多只能坐多少錢，就像youbike1.0改2.0，府內也討論很多次。

台北市交通局運輸管理科長廖苑伶補充，購買1280月票的民眾，平均每月使用金額約1600元，用到1萬元是特例、僅個位數，也不是每月出現，但尚未分析，包括密集時段、使用站點等，目前也未打算設使用上限。

廖苑伶也說，市長評估1280月票是否納入共享機車，但看到1280票使用狀況，希望分析怎跟共享機車結合，優惠方案仍在討論，但不會像搭捷運、公車，能無限次數搭乘，會在共享機車業者可行的財務條件去設定。

柯文哲 捷運 北市

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