快訊

三倍券買塔位放大十倍... 網友：超前部署！

朝鮮半島風雲：中共「捨南取北」？中韓美戰略角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煙火、光雕水舞秀 新北「夜漁港」活動周六開跑

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市漁業處積極推動漁港夜經濟，今年陸續在3漁港舉辦夜間系列活動。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處積極推動漁港夜經濟，今年陸續在3漁港舉辦夜間系列活動。圖／新北市漁業處提供

盛夏來臨，炎熱高溫讓人白天不想出門，新北市漁業處積極推廣「夜經濟」漁港觀光，在瑞芳淡水、石門地區陸續舉辦包含光雕水舞秀、爵士表演及煙火秀、釣魚吧等夜間系列活動，盼結合漁港及觀光吸引更多遊客前往探索漁港夜之美。

去年舉辦過夜間光雕秀的瑞芳深澳漁港，為加強當地特產「小卷」意象，今年水舞秀融合光雕設計，並投影出小卷造型，增加民眾對深澳小卷品牌印象。

水舞光雕秀自7月11日至24日止，每晚7點起，每30分鐘一場光雕秀；現場還有以鯉魚旗概念、Minecraft風格設計出的小卷旗，提升觀光趣味。

配合七夕佳節，深澳漁港8月起舉辦海天步道情人鎖、閃瞎照大賽、現烤小卷、盛夏星光電影院等系列活動；另有5場Minecraft教學體驗營，早上10時至下午4時，7月13日開放線上報名。

淡水第二漁港則在7月18日至8月31日，設置為期45天粉色系的免費遊樂器材提供大小朋友遊玩，期間配合情人節在8月15日及22日晚上8點有煙火秀，以及8月16日及23日晚上7點爵士樂團演出。

另外，石門草里漁港則在暑期規畫2場主題活動，7月26日「草里釣魚吧」將在魚港港區營造吧台氛圍，舉辦夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤、微型展覽及音樂會等活動。

民眾釣魚後可直接在港區炭烤，現場將免費提供100組炭烤設備及調味料，不想釣魚只想烤肉的民眾也可自備食材前往；8月15日「釣魚天堂藝響節」則舉辦垂釣競賽及拍賣會，辦理一夜干DIY活動、親子炭烤及夜遊。

新北市副市長吳明機表示，為堆動漁港轉型，深澳、淡二及草里3個漁港在暑假期間陸續舉辦系列活動，透過3個漁港活動，結合漁港周邊店家，再搭配振興3倍券使用，可參加「新北振興168」活動，享有漁港魚市優惠跟抽獎。

淡水第二漁港8月免費設置粉色系遊樂園讓大小朋友玩樂。圖／新北市漁業處提供
淡水第二漁港8月免費設置粉色系遊樂園讓大小朋友玩樂。圖／新北市漁業處提供
新北市副市長吳明機盼透過漁港活動吸引更多民眾振興漁港經濟。記者胡瑞玲／攝影
新北市副市長吳明機盼透過漁港活動吸引更多民眾振興漁港經濟。記者胡瑞玲／攝影
深澳漁港將舉辦以「小卷」為意象的光雕水舞秀。圖／新北市漁業處提供
深澳漁港將舉辦以「小卷」為意象的光雕水舞秀。圖／新北市漁業處提供
石門草里漁港的「草里釣魚吧」讓民眾釣完魚能現烤現吃。圖／新北市漁業處提供
石門草里漁港的「草里釣魚吧」讓民眾釣完魚能現烤現吃。圖／新北市漁業處提供
淡水第二漁港配合情人節，8月舉辦2場煙火秀。圖／新北市漁業處提供
淡水第二漁港配合情人節，8月舉辦2場煙火秀。圖／新北市漁業處提供
淡水第二漁港8月將有爵士樂團演出。圖／新北市漁業處提供
淡水第二漁港8月將有爵士樂團演出。圖／新北市漁業處提供

淡水 瑞芳

延伸閱讀

新北在北捷僅1席董事 侯友宜：已找過林佳龍

若財劃法六都一致 侯友宜：建設、社會福利加倍

學校放高溫假？ 新北：今函請教育部研議

衛生局女員工疑遭威脅墜樓亡？ 新北衛生局：望檢速查

相關新聞

1280月票爽搭破萬元 柯文哲懷疑「送快遞」要求查軌跡

台北市捷運推1280月票「吃到飽」，市長柯文哲今天主持交通會報時，提到考慮把1280元票納入共享機車，但最近1280月票...

天燈何罪？新北市公告禁止「釋放」被網友虧爆

新北市政府水利局高灘地工程管理處近日在淡水捷運站後方公園豎立告示牌，公告此處「禁止釋放天燈」，結果被眼尖民眾發現錯字，拍...

新莊30年違建啟動都更 打穿死巷數百住戶免擠小路

新北市新莊區新樹路699巷旁都更案，今上午舉行動土典禮，該處原為5戶違章建築物，屋齡超過30年，有耐震及防火安全疑慮，更...

煙火、光雕水舞秀 新北「夜漁港」活動周六開跑

盛夏來臨，炎熱高溫讓人白天不想出門，新北市漁業處積極推廣「夜經濟」漁港觀光，在瑞芳、淡水、石門地區陸續舉辦包含光雕水舞秀...

新北在北捷僅1席董事 侯友宜：已找過林佳龍

新北市議員黃永昌今在市政總質詢指出，新北境內捷運路線越來越多，但新北在台北捷運公司的席次卻沒有提升，應提出增資增加席次的...

若財劃法六都一致 侯友宜：建設、社會福利加倍

新北市議員黃永昌今在市政總質詢指出，新北、桃園都拿出總預算的16％做社會福利，但愛心敬老卡、重陽禮金都是桃園比新北多。新...

台南大天后宮百年匾額來自基隆 聚樂社一組復刻盛事

基隆聚樂社一組今年專程到台南大天后宮演出，不辭千里赴會，全因高掛大天后宮的「德配彼蒼」匾額。原來在民國9年(1920 年...

取消禁行機車道／汽車族：還不夠亂？ 機車族：適度開放

台北市分析開放機車行駛內側車道後，交安整體趨勢呈現惡化，但桃園試辦開放後，事故率卻下降4成，北市交工處指出這是縣市道路條...

三總舊址案卡關16年 北市擬推公辦都更

鄰近台北市公館地區的「三總舊址水源地區防災型都更案」，礙於文資保存及居民安置，歷經16年仍停擺，北市府將透過都市計畫變更...

共享單車定位系統恐洩隱私 新北：只知車不知人

新北市擬不與台北市同步升級YouBike，將試推無樁式共享單車「Moovo」，不過新北市議員蔡淑君、陳偉杰、黃桂蘭皆認為...

「呷米蔬食」餐廳改裝 惜食料理全都露

為解決食物浪費問題，新北市農業局媒合餐飲業者使用全台各地的「蔬果格外品」，在「呷米蔬食」餐廳推廣惜食理念，日前用剩餘米飯...

取消禁行機車道 北市交安多惡化

北市已開放44路段的部分區段給機車族行駛內側車道，不過交通局委託研究發現，大部分路段取消第3車道禁行機車管制後，交安整體...

熱門新聞

影／桃園Xpark水族館開幕票價定了 增企鵝館10展區以上

高雄藍營風暴擴大 2議員退出黨團運作

影／白沙屯媽祖突進入餐廳駐駕 用餐民眾：太幸運了

超速、違停全都錄 苗栗利用科技大執法

影／雙媽相會 白沙屯媽祖進鎮瀾宮訪大甲媽

取消禁行機車道 北市交安多惡化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。