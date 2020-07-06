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煙火、光雕水舞秀 新北「夜漁港」活動周六開跑
盛夏來臨，炎熱高溫讓人白天不想出門，新北市漁業處積極推廣「夜經濟」漁港觀光，在瑞芳、淡水、石門地區陸續舉辦包含光雕水舞秀、爵士表演及煙火秀、釣魚吧等夜間系列活動，盼結合漁港及觀光吸引更多遊客前往探索漁港夜之美。
去年舉辦過夜間光雕秀的瑞芳深澳漁港，為加強當地特產「小卷」意象，今年水舞秀融合光雕設計，並投影出小卷造型，增加民眾對深澳小卷品牌印象。
水舞光雕秀自7月11日至24日止，每晚7點起，每30分鐘一場光雕秀；現場還有以鯉魚旗概念、Minecraft風格設計出的小卷旗，提升觀光趣味。
配合七夕佳節，深澳漁港8月起舉辦海天步道情人鎖、閃瞎照大賽、現烤小卷、盛夏星光電影院等系列活動；另有5場Minecraft教學體驗營，早上10時至下午4時，7月13日開放線上報名。
淡水第二漁港則在7月18日至8月31日，設置為期45天粉色系的免費遊樂器材提供大小朋友遊玩，期間配合情人節在8月15日及22日晚上8點有煙火秀，以及8月16日及23日晚上7點爵士樂團演出。
另外，石門草里漁港則在暑期規畫2場主題活動，7月26日「草里釣魚吧」將在魚港港區營造吧台氛圍，舉辦夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤、微型展覽及音樂會等活動。
民眾釣魚後可直接在港區炭烤，現場將免費提供100組炭烤設備及調味料，不想釣魚只想烤肉的民眾也可自備食材前往；8月15日「釣魚天堂藝響節」則舉辦垂釣競賽及拍賣會，辦理一夜干DIY活動、親子炭烤及夜遊。
新北市副市長吳明機表示，為堆動漁港轉型，深澳、淡二及草里3個漁港在暑假期間陸續舉辦系列活動，透過3個漁港活動，結合漁港周邊店家，再搭配振興3倍券使用，可參加「新北振興168」活動，享有漁港魚市優惠跟抽獎。
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