圓仔慶7歲生日 挑嘴動物園特製台灣小吃蛋糕

北市動物園大貓熊「圓仔」今天過7歲生日，保育員用7種台灣小吃為主題設計生日蛋糕，但因「圓仔」仍在「假孕」期間，受荷爾蒙影響對蛋糕興趣缺缺，聞聞嗅嗅後就跑到一旁睡覺。

今年生日對「圓仔」而言相當有意義，因為「圓仔」日前升格當姊姊，保育員近日也忙著照顧「圓仔」的媽媽和妹妹，忙得不可開交，儘管如此，動物園仍堅持要給「圓仔」小驚喜，用7種台灣小吃為主題，設計生日蛋糕。

7種台灣小吃分別是烤臭豆腐、大腸包小腸、珍珠奶茶、包子、糖葫蘆、剉冰、涼圓，主要食材為「圓仔」愛吃的窩窩頭、紅蘿蔔等。

動物園發言人曹先紹表示，大腸包小腸的大腸是窩窩頭、小腸就是紅蘿蔔；珍珠奶茶則是用冰塊做成杯子，珍珠則是削成圓形的綜合水果丁，上面還放了一根用甘蔗製成的大吸管；糖葫蘆是用紅蘿蔔、鳳梨、葡萄、奇異果串成。

「圓仔」看到蛋糕後，先聞聞嗅嗅，還拿起最近愛吃的紅蘿蔔，不過，因「圓仔」仍在「假孕」期間，對食物比較挑嘴，因此沒多久就放下食物，走到一旁睡覺。曹先紹笑說，「圓仔」很聰明，先睡一覺，等紅蘿蔔變回常溫後再吃。

動物園大貓熊館每個月第一個週一公休，雖然沒有對外開放，但動物園仍以辦營隊方式，邀請百名粉絲共同替「圓仔」慶生，當「圓仔」對蛋糕不屑一顧時，圓粉們還聲聲呼喚「仔仔回來」，並高喊生日快樂，現場氣氛熱絡。