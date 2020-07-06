新北在北捷僅1席董事 侯友宜：已找過林佳龍

新北市議員黃永昌今在市政總質詢指出，新北境內捷運路線越來越多，但新北在台北捷運公司的席次卻沒有提升，應提出增資增加席次的要求。新北市長侯友宜說，他已找過交通部長林佳龍，但目前採取合作方式，且增資還需要有錢才能。

台北捷運成立於1994年共有15董事席次，當初依投資比例分配董事席次，台北市政府投資佔70％有11席次，當時省政府投資17％有2席、台北縣投資8％有1席，其餘則是民股，省政府精省後，股權由交通部接收。

台北縣2010年升格新北市後，北捷公司的1席由新北市府續任，但席次不多常出現說話沒有分量的狀況，像是台北市長柯文哲要取消電子票證8折的優惠，新北也僅能透過1席的席次反應，但最後仍取消優惠。

黃永昌表示，大台北捷運路網在新北的比例約4成，但新北的席次卻沒有提升，且沒有話語權對新北非常吃虧，現在新北路線多，是不是要跟北捷說新北要增資增加席次。

侯友宜說，他曾找林佳龍希望把台灣省政府的股份好好處理，新北也算是台灣省一部分，新北的乘客沒有輸台北，講話份量不夠也也沒人在聽，這是不公平的，但沒有關係，就現有狀況要努力採取合作方式。