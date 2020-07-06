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天燈何罪？新北市公告禁止「釋放」被網友虧爆
新北市政府水利局高灘地工程管理處近日在淡水捷運站後方公園豎立告示牌，公告此處「禁止釋放天燈」，結果被眼尖民眾發現錯字，拍照上傳臉書社團，引發網友虧爆：「天燈何等無辜要被當罪犯看待？」
根據教育部國語辭典對「釋放」二字的解釋，1. 恢復被拘禁者或服刑者的人身自由。【例】無罪釋放、釋放人質。2. 發散、發出。【例】原子核反應所釋放的能量可供發電
由於是市府單位豎立的告示，馬上被眼尖民眾糾錯，臉書貼文形容：「公務員的國文造詣 呃……」，網友立刻連番留言笑翻虧爆：「這國文是體育老師教的？」、「是保釋金太高嗎？」、「你可以點天燈，但不要放手的概念。」
對此，新北市政府水利局副局長楊宗珉說，已請高管處更正，拆掉告示牌，並將「釋放」修正為「施放」。
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