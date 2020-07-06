3店涼麵大腸桿菌群超標 北市各罰3萬元

炎炎夏日，很多民眾會選擇涼麵果腹，不過，台北市衛生局5月中抽驗連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商，有3件初檢與複檢的大腸桿菌群皆不合規定，各開罰3萬元。

衛生局上午召開例行記者會，公布今年抽驗涼麵結果，食品藥物管理科長陳怡婷表示，5月中旬針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商進行涼麵抽驗，總計抽40件，初驗有17件不符規定，通知業者限期改善，複驗仍有3件不合格。

陳怡婷指出，三家業者分別為眷村涼麵、木桶飯丸店、張春涼麵，已依照違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處業者新台幣3萬元罰鍰。

陳怡婷表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染或製成有無衛生缺失的重要指標，如果檢出過多，就能顯示產品衛生不佳。

她也提醒民眾，購買涼麵要選擇製售環境乾淨、整潔及信譽良好的商家，最好能買冷藏販售的涼麵，買完後要立刻食用，否則應冷藏攝氏7度以下環境保存。