柯文哲稱1280定期票有人搭到萬元 要研究軌跡

台北市長柯文哲2018年推雙北1280定期票，民眾30日內不限次數搭乘捷運、公車。柯文哲今天說，有民眾搭乘費用超過3000元，還有人搭到1萬元，「應該是有人利用捷運在做快遞」。

台北市政府上午舉行交通會報109年第6次會議，會中討論共享電動機車結合雙北公共運輸定期票提供優惠，考慮補貼採空污費支應，不過，在上次交通會報中提議要將電動機車與1280定期票結合的柯文哲，今天則說，這是一個很大的題目，必須思考清楚。

隨即話鋒一轉，柯文哲說，1280定期票最近也有問題，「如果坐超過3000元，還要給他免費坐不要錢嗎？有人就給我坐1萬多元」，他表示，定期票推出的初衷是鼓勵民眾使用大眾運輸，「但坐到1萬多元，實在很想知道那個人是誰」。

柯文哲表示，每個月還是一定比例的民眾，使用1280月票搭乘大眾運輸工具費用超過3000元，「應該是有人利用捷運在做快遞」，要求研究搭乘軌跡。

他說，若共享電動機車要納入1280定期票，可能要設天花板，否則民眾購入1280元定期票後，騎車都不需要花錢，「還得了」。

交通局長陳學台表示，使用1280定期票搭乘費用超過3000元的人，有些特例會再進行分析，至於共享機車納入1280定期票部分，會採加價購的形式。

交通局運輸管理科長廖苑伶說明，目前持1280定期票搭乘者，平均每月搭乘費約1600元，搭乘費用破萬元是少數，大約是個位數。