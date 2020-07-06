台南大天后宮百年匾額來自基隆 聚樂社一組復刻盛事

基隆聚樂社一組今年專程到台南大天后宮演出，不辭千里赴會，全因高掛大天后宮的「德配彼蒼」匾額。原來在民國9年(1920 年)聚樂社曾南下演出並贈匾，這面匾額仍高掛大天后宫，距今剛好100年，聚樂社一組專程南下復刻百年前盛事。

國內寺廟高懸的匾額多是達官顯貴致贈，台南大天后宮「德配彼蒼」匾額來歷不一樣，背後是大天后宮和基隆軒社的百年情誼，以及基隆軒社昔日榮光。聚樂社一組昨天南下演出，獲大天后宮回贈「百年淵源」匾額。

台南大天后宮原為明朝寧靖王府邸， 現為國家一級古蹟。殿內題字「德配彼蒼」匾額，贈匾時間是民國9年(1920 年)，落款「基隆聚樂社諸同仁敬獻」，成為早年基隆軒社蓬勃發展的見證。

基隆聚樂社一組副總幹事蘇紋堯說，4、5年前得知有這面匾額，心想基隆、台南相距300多公里，100年前交通不便，全團南下得花費多少心力安排？聚樂社不遠千里赴會，可以想見看重此事，只是聚樂社存放的文物20多年前在一場火警中燒毀，無從查起。

聚樂社一組後來從大天后宮宮誌，拼湊出這段記載。日本大正8年(1919年)大天后宮鎮南媽蒞臨台北大稻程，基隆士紳恭請前往基隆參加慶安宮媽祖遶境。隔年大天后宮邀請慶安宮湄洲媽和台北大龍峒保生大帝、大稻埕霞海城隍南下，參加鎮南媽遶境祈福活動。

蘇紋堯說，從宮志內容推斷應是當時聚樂社第3代董事長林茂松和北管先師盧明、陳福率團南下在大天后宮演出，敬獻「德配彼蒼」匾額，感謝媽祖庇佑活動圓滿完成。

台南大天后宮昨天舉辦鎮南媽開光105周年遶境活動，因為有這段百年情誼，文化部、基隆市府及文化局支持聚樂社一組南下，參加大天后宮回廟安座時排場演出，復刻百年前盛事。