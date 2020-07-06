三總舊址案卡關16年 北市擬推公辦都更

鄰近台北市公館地區的「三總舊址水源地區防災型都更案」，礙於文資保存及居民安置，歷經16年仍停擺，北市府將透過都市計畫變更，縮減公園用地，並刪除2.49公頃專案住宅，改成4.13公頃住宅區，全案經北市都委會修正通過，開始展開地方調查，預計年底前出爐，若居民意願高，擬推動公辦都更。

台北市都發局指出，居民意願必須達9成，才能啟動公辦都更，會先地方調查，決定政府後續是否進場，且該地區已經有民間都更案，不排除採分期分區，但是細節仍待調查結果。

北市府2004年規劃「三總舊址水源地區防災型都更計畫」，擬打造大型防災公園，先興建專案住宅，安置拆遷戶，但徵收至少百億元，且範圍內的愛德幼兒園、學人新村被指定為文資，加上產權複雜，全案卡關16年。

為加速開發，台北市中正區通盤檢討時，市府新規畫案曝光，除縮減公園用地，並刪除2.49公頃專案住宅，改成4.13公頃住宅區，全案經北市都委會修正通過，並首次鬆口公辦都更的可能性。

北市都發局表示，整個計畫範圍約12.8公頃，私有地占17%，其餘為國有、市有地，產權複雜，加上公私土地共同持分，導致開發難度高，地方一直希望政府進場推公辦都更。

都發局表示，未來私地主變更使用分區時，必須回饋30%土地，且居民意願必須達9成，才能啟動公辦都更，中正區通檢將提送內政部審議，同時進行地方調查，了解居民意願，預計年底前出爐。