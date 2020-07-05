台北市三總舊址開發停擺16年 研擬公辦都更可能性

鄰近台北市公館地區的「三總舊址水源地區防災型都更案」，礙於文資保存及居民安置，歷經16年仍停擺，北市府擬透過都市計畫變更，提升住宅範圍，從2.49公頃變4.13公頃，且開始地方調查，預計年底前出爐，若居民意願高，擬推動公辦都更。

北市府於2004年規劃「三總舊址水源地區防災型都更計畫」，打造大型防災公園，先興建專案住宅安置拆遷戶，但徵收補償高達百億，且範圍內的愛德幼兒園、學人新村被指定文資，加上產權複雜，全案卡關16年。

為加速開發，台北市在中正區通盤檢討時，曝光新的規畫案，除了縮減公園用地，並刪除2.49公頃的專案住宅，新增4.13公頃的住宅區，且未來私地主變更使用分區時，需回饋30%土地，全案經台北市都委會修正通過。

此外，北市府首次鬆口公辦都更的可能性。台北市都發局表示，整個計畫範圍約12.8公頃，私有地占17%，其餘為國有地、市有地，產權相當複雜，光是一筆土地，就有公私共同持分，導致開發難度高，地方一直希望政府進場，推動公辦都更。

台北市都發局說明，因居民意願必須達9成，才能啟動的公辦都更，中正區通檢將提送內政部審議，同時進行地方調查，了解居民意願，預計年底前出爐。

至於公辦都更的細節，台北市都發局僅說仍待討論，且該地區已有民間都更案，並整合一段時間，若不希望納入公辦都更政，也可能以同意比例較高的地區優先。