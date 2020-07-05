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新北新共享單車搭載定位系統 民眾騎乘行蹤全都露？

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市擬不與台北市同步升級YouBike，將試推無樁式共享單車「Moovo」。記者吳亮賢／攝影
新北市擬不與台北市同步升級YouBike，將試推無樁式共享單車「Moovo」。記者吳亮賢／攝影

新北市擬不與台北市同步升級YouBike，將試推無樁式共享單車「Moovo」，不過新北市議員蔡淑君、陳偉杰、黃桂蘭皆認為，掃條碼租車、行動支付對高齡長輩恐有困難，且廠商可輕易利用定位系統蒐集民眾在哪裡租車、騎乘路線等資訊，個人隱私恐外洩，對此交通局長鍾鳴時回應，計畫書中有跟廠商嚴格要求，只知道車的行蹤，絕對不知道人的資訊，「這是一定要切開的」。

陳偉杰指出，淡水有許多長輩短程外出或買菜都會租用共享單車，要從卡片支付轉換成手機支付，不少長輩覺得很困擾，可能因此降低租用意願；另外，拿外國手機門號的國際旅客如何綁定行動支付，目前也沒有答案，蔡淑君也建議，市府應針對不同族群進行租借模擬演練，務必讓共享單車真正達到共享。

對於新北市即將制定共享單車管理條例，未來將列管每一台共享單車，包括必須搭載「資訊定位系統」，避免車輛任意被棄置，陳偉杰也提出質疑，「大家騎車行蹤可能全都露？」，因綁定行動支付，廠商能利用定位系統蒐集民眾租車、騎車路線及停留多久等資訊，恐遭有心人士不當使用或洩漏個資。

交通局長鍾鳴時回應，長者跟外國遊客如何綁定行動支付，交通局正設法跟廠商在試辦過程中找出可用方案，另就個人資安部分，如何保護每個使用者的行蹤，避免外洩，已於計畫書中向廠商嚴格要求，「只知道車，絕對不知道人，這是一定要切開的。」

共享單車 淡水

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