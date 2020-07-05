蘇貞昌出席新北鼓藝節 敲大鼓邀國人參與藝文振興

行政院長蘇貞昌今日參觀「2020新北市鼓藝節-新莊响仁和鼓文化特展」，手持鼓棒親自敲擊响仁和大鼓，藉此鼓舞人心。他表示，目前疫情逐漸穩定，許多商業活動盛大開展，鼓勵國人多出外走走、參觀藝文活動，蘇也向台灣鼓王王錫坤師傅致敬，「技藝傳承很不簡單，台灣要了解自己的國寶，鼓勵民眾多來參觀，讓孩子知道地方就有寶。」

蘇貞昌指出，要向台灣鼓王王錫坤師傅致敬，也向每一位國寶級師傅致敬。多少代、多少年以來，靠許多人一步一步、一天一天，夜以繼日才能有百年傳承的成績，台灣能在世界有一席之地，十分不易，大家應該要向國寶級師傅致敬。

蘇貞昌表示，新北市政府與响仁和一起舉辦鼓藝傳承活動，希望民眾來參觀這個百年傳承、享譽國內外的文化特展。响仁和製鼓技藝好，台灣、世界各地如日本的古老廟宇都購買他們的鼓，响仁和也經常在新莊舉辦兒童活動。