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車位也超前部署 二重公園變停車場

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北三重二重公園堂有許多舊有公寓、私人停車場，未來私人停車場成為建案後，該區停車需求激增，新北市府將公園改造成活動中心、共融式公園，同時增設地下停車場。圖／新北工務局提供
新北三重二重公園堂有許多舊有公寓、私人停車場，未來私人停車場成為建案後，該區停車需求激增，新北市府將公園改造成活動中心、共融式公園，同時增設地下停車場。圖／新北工務局提供

新北三重的二重公園位於二重重劃區內，附近仍有許多舊有公寓、空地，不少空地都作為私人停車場使用，新北市府評估未來私人停車場成為建案後，該區停車需求激增，因此把二重公園改造成為2層樓活動中心、地下停車場、共融式公園，今啟用。

新北市長侯友宜說，活動中心1樓是多功能禮堂可舉辦老人共餐及銀髮俱樂部KTV等活動，長輩參加完後還可以帶孫子到22樓閱覽室及兒童故事屋，而該處也提供地下停車場，紓解未來停車的需求。

新北交通局長鍾鳴時說，該處住宅區以老舊公寓為主，目前雖有不少私人停車場，但未來這些停車場若變成建案，要改房子時，當地的停車需求就會激增，公園改造後地下2層停車場，提供207輛汽車停車位及54輛機車停車位。

工務局新工處長祝惠美表示，二重公園以前有廣闊的稻田，因此改建時以白鷺鷥翼展的造型，成為活動中心屋頂的特色，且該活動中心僅使用原本公園的14％面積，其餘仍是綠帶提供給民眾使用。

祝惠美指出，由於停車場為地下2層，因此挖掘出的土方回填在停車場1樓板，不僅降低出土量，也能達到降低室內熱能的效果，而地下室也採用浮力通風，讓熱氣容易排出，也引入自然光線。

新北交通局指出，二重公園地下停車場建置車牌辨識系統、車位在席系統等全智慧停車服務，該處停車月租為3300元，里民另有優惠，目前僅剩一半的車位數供登記，而汽車臨停1小時30元、機車1次10元。

新北三重二重公園堂有許多舊有公寓、私人停車場，未來私人停車場成為建案後，該區停車需求激增。記者王敏旭／攝影
新北三重二重公園堂有許多舊有公寓、私人停車場，未來私人停車場成為建案後，該區停車需求激增。記者王敏旭／攝影

停車場 侯友宜

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