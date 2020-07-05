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台北市隱藏版鐵馬綠廊道 田心仔公園任遨遊

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
田心仔公園採人車分道型式，讓行人及單車騎士更能安心前進。圖／台北市工務局提供
田心仔公園採人車分道型式，讓行人及單車騎士更能安心前進。圖／台北市工務局提供

炎炎夏日，阻止不了想親近大自然的心情，台北有一條難得的自行車綠色廊道，隱藏在台北市北投大業路527巷裡的田心仔公園，沿途綠樹成蔭，自然美景圍繞，宛如自行車的綠色廊道，是一處可邊騎著單車活動筋骨，又可欣賞周邊田園風光的夏日好去處。

台北市工務局長林志峯表示，民眾可從捷運北投站下車後，沿著北投路二段騎乘，穿越大業路口後銜接大業路527巷，就可進入田心仔公園自行車道了。

田心仔公園自行車道總長度約1公里，依各路段路型及寬度規劃，有人車分道及人車共道兩種型式，其中，自行車專用道寬度為2.5公尺，人車共道寬度為3.8公尺。

此外，自行車道沿線帶種植了山櫻花、台灣欒樹、苦楝、黑板樹及木棉等喬木，充滿綠意的林蔭大道，令人身心舒暢，沿途許多知名或不知名的野花野草，一路走來好不熱鬧。

從大業路527巷一進入田心仔公園自行車道不久，即可看見路旁的構樹，順著自行車道再往下走，還可看見結實纍纍的桑樹及瑪瑙珠，在中央分隔綠帶，也種滿了一排排的朱槿及光臘樹，現在正是賞花的好時節。

台北市工務局指出，田心仔公園自行車道沿路設有多處座椅區，可提供休憩空間，順便欣賞周邊的田園時光，是台北市少見具有鄉村風味與休閒遊憩功能的市區自行車道。

田心仔公園自行車道可串連貴子坑溪自行車道，沿途可欣賞關渡平原綠油油的稻田景色，兩側更是台北市少見農業區，民眾不妨試試遠離惱人塵囂，來一躺騎單車賞花看樹。

路旁的芋頭田具有鄉村風味。圖／台北市工務局提供
路旁的芋頭田具有鄉村風味。圖／台北市工務局提供
田心仔公園自行車道不僅可騎車，還可盡情拍照。圖／台北市工務局提供
田心仔公園自行車道不僅可騎車，還可盡情拍照。圖／台北市工務局提供

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