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台中購物節花216元抽中電動車 經發局提供中獎三秘技

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中購物節開跑，經發局提供中奬三秘技。圖/新聞局提供
台中購物節開跑，經發局提供中奬三秘技。圖/新聞局提供

第二屆台中購物節祭出電動機車、汽車、現金、小豪宅等奬項，開跑第5天登錄消費金額3800多萬元，已抽出3輛電動機車及iPad mini、AirPods pro等早鳥禮，有人僅消費216元就抽中市價超過6萬元的電動機車。

市府經發公布中獎三密技「早買早登錄」、「優惠店家消費3倍計」、「買越多抽獎機會越多」，呼籲民眾早買中奬機率高。

經發局指出「早買早登錄」因今年購物節天天都有抽獎，越早消費登錄所取得的抽獎序號，將可參加8月31日前登錄的天天抽獎丶9月12日壓軸抽或。如果7月1日消費登錄取得的抽獎序號，有63次抽獎機會。

「購物節優惠店家消費3倍累計」7月2日第一輛電動機車得主在全聯福星店消費216元，因台中購物節合作店家消費金額可3倍計，抽獎機會可更快速累計。

買越多抽獎機會越多，民眾於7月1日至8月31日活動期間內，到台中消費皆可至APP掃描發票或收據登錄，累積滿500元即可獲得1個抽獎序號，滿1000元獲得2個抽獎序號，累積越多、抽獎序號越多、中獎機率自然越大。

經發局表示，今年台中購物節活動，擴大實體店家參與，夜市攤商、藝文業者、連鎖業者及百貨業者等都共襄盛舉，目前累計3萬7360多店家響應，今年更納入計程車，搭車消費金額可3倍累積。

台中購物節開跑，5天登錄破3800萬。圖/新聞局提供
台中購物節開跑，5天登錄破3800萬。圖/新聞局提供
台中購物節開跑，有人花216元，早鳥抽中電動機車。圖/新聞局提供
台中購物節開跑，有人花216元，早鳥抽中電動機車。圖/新聞局提供

電動機車 計程車 發票

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