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北巿公托嚴重不足 議員：有人等到上小學

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧表示，內湖頻發生幼兒園超收幼童，突顯的是教育局漠視港湖幼托資源不足。圖／游淑慧辦公室提供
台北市議員游淑慧表示，內湖頻發生幼兒園超收幼童，突顯的是教育局漠視港湖幼托資源不足。圖／游淑慧辦公室提供

台北市議員游淑慧日前踢爆內湖有幼兒園超收幼童嚴重。游淑慧今天再度臉書貼文表示，內湖頻發生幼兒園超收幼童，突顯的是教育局漠視港湖幼托資源不足，只會用裁罰來「自保」，但輔導、監督的怠惰責任？

游淑慧說，過去有家長向她反映公托難抽，這位媽媽拜了3間土地公廟才讓小孩抽到公托；還有父母說，小孩子公托排到候補100多號，要等候補到時都已經過了3年後，小孩都念小學了。

游說，其實3年前，北市教育局就應該知道內湖的托育需求嚴重不足，官員比業者更可議。

游淑慧說，台北市立內湖幼兒園109年度正取67名幼童，但候補124名200％候補率；北市立麗山國小附幼109年度正取61名，候補190名候補率300％，這樣狀況比比皆是。她日前去幼兒園稽查，負責人也聲淚俱下說經營辛苦，及家長托育的需求，她也能理解 。但教育局只會用裁罰「自保」，輔導、監督的怠惰責任？

游淑慧說，內湖因產業因素，許多年輕父母移入，成為台北市托育比例不足最嚴重的區域。正因公立幼托提供太過嚴重不足，才會讓私立幼托有超收的空間？但教育局始終沒有更積極的作為來處理此事。但單從少子化的空間想，台北市許多小學空間早已可釋出，但卻被拿來作為各種奇怪用途。例如拆班、小班再小班，為什麼不好好利用，省出教室當做幼托？

游淑慧說，其次就是輔導業者合法化。以她稽查的幼兒園為例，空間頗大，教育局有沒有嘗試輔導業者？願意投入加強設備？申請擴大營業？還是出事就用裁罰他們來自保？當政府不斷鼓勵生育，除政治人物嘴巴講講外，托育、養育、教育，三育的支援系統有沒有做好、做夠？答案是沒有。

游淑慧說，台北市頻繁發生私立幼托超收和照顧疏失，她認為是「市府無心、業者私心、家長操心」。

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