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食物力量改變台灣 這餐廳成台灣綠色餐廳模範生

聯合報 / 記者胡瑞玲／連線即時報導
「呷米」執行長王淑珍（左）經常去拜訪合作農友及協助銷售農產品。圖／新北市農業局提供
「呷米」執行長王淑珍（左）經常去拜訪合作農友及協助銷售農產品。圖／新北市農業局提供

為解決食物浪費問題，新北市政府農業局推出「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用全台各地的「蔬果格外品」，而台北市中正區的「呷米蔬食」除推廣惜食理念、使用小農生產食材做料理，還在「綠色餐飲指南」評鑑中，成為台灣20家綠色餐廳中的模範生。

農業局表示，「呷米」為以「食的力量改變台灣」概念的惜食分享餐廳，扶植在地有機、友善耕作的小農，餐廳以格外品及全食物製作料理，並指導民眾如何善用剩餘食材及邊角料烹調各式料理。

今年4月還與羅東高商餐飲科合作，帶領學生利用剩餘米飯、白蘿蔔皮做成蘿蔔糕，成品不僅與一般蘿蔔糕一樣，亮麗的造型外觀也讓人歎為觀止。

此外，呷米去年更在被譽為「台灣綠色米其林」之稱的綠色餐飲指標評鑑中，針對台灣20家綠色餐廳使用有機、當季食材、遵循永續生態及海洋原則、減低添加物使用、提供蔬食餐點選項、漸少資源耗損及浪費等6項指標調查表現亮眼，被稱讚為綠色餐飲業者的模範生。

呷米執行長王淑珍表示，為了把關食材品質及加強產銷連結，經常去拜訪合作農友及協助銷售農產品。今年雖受到新冠肺炎衝擊影響營收，但仍為讓顧客有安心且舒適的用餐環境，近日也重新裝修以新風貌迎接客人。

改裝後顧客除了能舒適品嚐利用有機、友善耕作小農食材所製的料理外，也能在1樓展示區看到琳瑯滿目的點心及廚師料理食材過程，盼民眾一起支持在地有機、友善農業。

「呷米」店內顧客用餐情況。圖／新北市農業局提供
「呷米」店內顧客用餐情況。圖／新北市農業局提供
「呷米」以「食的力量改變台灣」為概念，指導民眾如何善用剩餘食材及邊角料烹調各式料理。圖／新北市農業局提供
「呷米」以「食的力量改變台灣」為概念，指導民眾如何善用剩餘食材及邊角料烹調各式料理。圖／新北市農業局提供
「呷米」利用友善小農生產食材所做的鹹派。圖／新北市農業局提供
「呷米」利用友善小農生產食材所做的鹹派。圖／新北市農業局提供

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