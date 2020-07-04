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三重主題遊樂區燈沒亮 家長：要來賞月嗎？

聯合報 / 記者王敏旭施鴻基／新北即時報導
新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區，今晚疑因跳電沒有照明設施。圖／民眾提供
新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區，今晚疑因跳電沒有照明設施。圖／民眾提供

新北市府5月底在三重的新北大都會公園啓用「台灣特色動物」主題遊樂區，成為親子必去遊玩的地方，不過當地王姓民眾指出，今晚遊戲區的燈光沒亮，小朋友遊玩過程中有點危險。新北高灘處指出，疑因跳電關係，廠商已趕往現場處理。

捷運三重站下車後走進新北大都會公園，從辰光橋至中山橋間長度大約800公尺、寬50公尺，是目前全台最大的共融、全齡化堤坡特色滑梯樂園，台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、藤蔓鋼管滑梯、梅花鹿攀爬塊等設施非常受到歡迎。

多次前往的王姓民眾指出，會利用太陽下山的時間，帶著女兒前往遊玩，過去幾次園區內都有照明設施，但今天卻遲遲未點亮燈光，深怕遊玩過程會出意外，不過女兒還是很喜歡設施，就算沒燈也還想繼續玩。

王姓民眾笑說，今現場不少家長抱怨都沒有燈，但還好今天天氣不錯，可以很清楚看到月亮，也算是用心良苦讓大家賞月。

新北高灘處長謝俊隆說，新北大都會公園遊戲區每天下午6點照明設施就會啟用，晚間10點才會關閉，今天疑似跳電導致沒有照明設施，廠商已趕往處理。

新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區，今晚疑因跳電沒有照明設施，家長笑說「是來賞月的嗎」？圖／民眾提供
新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區，今晚疑因跳電沒有照明設施，家長笑說「是來賞月的嗎」？圖／民眾提供
新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區，是親子必去遊玩的地方。圖／報系資料照片
新北大都會公園的「台灣特色動物」主題遊樂區，是親子必去遊玩的地方。圖／報系資料照片

捷運

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