台北霞海城隍爺誕辰 歌舞齊發讓神明歡喜
今天為台北霞海城隍生日，也是渡台200週年。下午先是以果雕、錫藝、各式佳餚的壽宴宴請眾神，並祈求台灣風調雨順、國富民強，再以國樂、旗袍舞、「島語」演唱會慶賀。
霞海城隍爺今天生日，也恰逢渡台200週年，下午先由管理人陳文文率領眾人向城隍爺祝壽、團拜、除煞，祈求台灣風調雨順、國富民強，壽宴擺滿果雕、錫藝、佳餚，豐富多彩。
娛神節目則請來琴園國樂團輪番以琵琶、二胡、笛，演奏靈動活潑的曲目，還有旗袍舞蹈等；隨後「島語」演唱會登場，帶來原民、客家、閩南、東南亞歌謠等。
城隍廟前廣場還有月琴表演「西北雨」、「燒肉粽」、「點仔膠」、「望春風」等台灣民謠，民眾一起大合唱，歌聲連綿不絕。
台北霞海城隍廟公關吳孟寰表示，城隍爺生日為農曆5月14日，俗諺「十三人看人」，意為誕辰前一天迎城隍人潮眾多，只看得到人，看不見城隍爺，顯見信眾虔誠，也為文化宗教盛事。
吳孟寰指出，今年雖因武漢肺炎疫情沒有遶境，但「台北霞海城隍文化節」會持續好幾個週末，還有渡台200週年特展、演講、市集等，盼用年輕的方式傳承香火與信仰。
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