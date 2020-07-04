台北霞海城隍爺誕辰 歌舞齊發讓神明歡喜

中央社 / 台北4日電

今天為台北霞海城隍生日，也是渡台200週年。下午先是以果雕、錫藝、各式佳餚的壽宴宴請眾神，並祈求台灣風調雨順、國富民強，再以國樂、旗袍舞、「島語」演唱會慶賀。

霞海城隍爺今天生日，也恰逢渡台200週年，下午先由管理人陳文文率領眾人向城隍爺祝壽、團拜、除煞，祈求台灣風調雨順、國富民強，壽宴擺滿果雕、錫藝、佳餚，豐富多彩。

娛神節目則請來琴園國樂團輪番以琵琶、二胡、笛，演奏靈動活潑的曲目，還有旗袍舞蹈等；隨後「島語」演唱會登場，帶來原民、客家、閩南、東南亞歌謠等。

城隍廟前廣場還有月琴表演「西北雨」、「燒肉粽」、「點仔膠」、「望春風」等台灣民謠，民眾一起大合唱，歌聲連綿不絕。

台北霞海城隍廟公關吳孟寰表示，城隍爺生日為農曆5月14日，俗諺「十三人看人」，意為誕辰前一天迎城隍人潮眾多，只看得到人，看不見城隍爺，顯見信眾虔誠，也為文化宗教盛事。

吳孟寰指出，今年雖因武漢肺炎疫情沒有遶境，但「台北霞海城隍文化節」會持續好幾個週末，還有渡台200週年特展、演講、市集等，盼用年輕的方式傳承香火與信仰。

霞海城隍廟 城隍爺 國樂

延伸閱讀

大武壠文化節今年6歲了 結合輕旅行重返甲仙小林

台北霞海城隍文化節 音樂創作怪才柯智豪任音樂監製

台北霞海城隍慶生 200週年要讓大家感到甜蜜

端午節連假何處去？ 走進涼爽雪霸國家公園山區玩賞趣

相關新聞

高低差5公分害議員扑街 游淑慧：搞不懂政府工程

北市潭美國小附近一條新銑鋪道路，出現高低差大約5公分的孔蓋，台北市議員游淑慧去參加國小畢業典業行經時腳被扭傷，還當場扑街...

影／熱！侯友宜盼中央思考高溫假 統一準則讓地方依循

新北市長侯友宜上午參加「信心經濟 - Fun 心來觀光 兒少做先鋒」活動，接受媒體訪問時說，因連日高溫已函請新北市學校，...

八仙重建？ 侯友宜：產業和受害者找出解決方向

議員關心新北市八里的八仙樂園，歷經2015年塵爆嚴重死傷已變成廢墟，是否能重建帶動地方雙贏繁榮，新北市長侯友宜昨在議會表...

館長、市長同台！要侯友宜連任 館長：我們捨不得他走

新北市長侯友宜、「館長」陳之漢今早到新北市鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館，參加「信心經濟Fun心來觀光 兒少做先鋒」記者會，被...

新北市府正為4校通學廊道施工 明年10校規畫中

新北市近2年大力整頓學校周邊，建構安全無阻礙的通學廊道，去年迄今已完成19校，今年至少還要完成4校，希望學生通學時不必和...

來馬崗漁港看海蝕平台 還能吃到飛魚

新北市馬崗漁港有北台灣唯一的補飛魚船隊，是利用驅趕繩及漁民跳入海中驅趕飛魚進入漁網。新北市漁業管理處表示，來馬崗漁港玩可...

北市專科教室 議員批補助縮水

因應108年新課綱課程實作需求，國中專科教室須改善，提升教學品質，但北市議員王欣儀指出，新課綱已上路，市府配套規畫卻慢半...

北市議會指柯罔顧財政紀律 要求一周內道歉

中央振興三倍券7月15日發放，北市府加碼，只要綁定敬老、愛心卡消費多補助1千元，前天開始受理，估計要花6億元。其中，1....

內著一清二楚 北捷熱像儀「沒改」

防範新冠肺炎疫情，台北捷運公司在捷運站閘門處裝設熱像儀測體溫，卻傳出女性內著走光危機。國民黨立委溫玉霞昨表示，北捷聲稱已...

新北蘆荻社大賣電 鼓勵庶民投資

「我們可以，大家也可以」，蘆荻社大「庶民發電合作社」成立一年，電廠建置已完成兩座。昨天該合作社在蘆洲李宅辦社慶並成立「庶...

高齡駕照繳回低 學者：未顧及行的需求

根據台北市交通大隊統計，去年75歲以上高齡年長者所致交通事故死傷事件共307件，與105年相較增加127件，多了7成。對...

管包租代管業者 新北推租賃專法5箭

新北市地政局推出租賃專法5箭，從事包租代管的業者必須經許可並取得登記證才可營業，否則最高可罰20萬元，以便納入輔導、管理...

熱門新聞

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

白沙屯媽祖將起駕遶境 大甲警方提供二條路線圖供参考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。