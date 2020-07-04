家庭照顧者身心負荷大 新北擴增支持據點

新手照顧失能長輩，或老人照顧老人，承受很大的負荷壓力，身心備受煎熬。新北市府7月起擴大增設家庭照顧者支持據點，提供居家照顧技巧指導與訓練、心理協談、及喘息服務等。

新北市府衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳今天接受中央社記者訪問表示，為照顧家中年老、疾病、身心障礙或意外失去自理能力家人的照顧者，肩負失能家人的照顧責任，情緒與身心負荷沉重。

衛生局說，台灣人的平均失能時間約8年到9年，臨終前有很長一段時間需要照顧，病患失能依賴照顧，生活品質也面臨挑戰。

曾有1名58歲的獨生女，照顧患有心血管疾病的78歲中風母親，長達6年漫長的家庭照顧者之路，過程很辛苦。

沉重的照顧壓力和負擔，總是讓獨生女身心俱疲、每天都無法好好休息、情緒低落，甚至每天生活都只有「照顧」。幸賴政府的協助讓壓力鍋有處宣洩，讓照顧者能有喘息與情緒舒緩的機會。

吳玉鳳表示，照顧失能長輩是辛苦又漫長的工作，衛生福利部推出「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，市府民國107年申請經費後，委託新北市家庭照顧者關懷協會開辦各類活動與課程，協助新手照顧者增加照顧技巧，提升照顧品質，也幫忙抒解照顧者身心壓力。

她表示，幫家庭照顧者照顧好自己的身心，才有能力與體力照顧家人。因創新型計畫成效良好，今年度依新北市老年人口推估，擴大委託5個機構將新北29個區劃分5大區，增加照顧者支持據點，也針對老人照顧老人等高風險家庭照顧者，分層分流個案管理。

這5個機構從今年7月起，新北家庭照顧者關懷協會負責板橋區等地；伊甸基金會負責三芝、八里等北海岸地區；士林靈糧堂社福協會負責三重、新莊、五股地區；健順養護中心負責中永和、土樹三鶯地區；老五老基金會負責新店與偏鄉山區等地，擴大服務家庭照顧者。

新北家庭照顧者關懷協會還要進階承傳經驗，透過走動式巡迴，偏鄉衛生所公共衛生護士、都會區個案管理等，挖掘需要被幫助的家庭照顧者。