快訊

指考數甲／10年來最難 多選考微積分重挫中等程度生

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中說話了

家庭照顧者身心負荷大 新北擴增支持據點

中央社 / 新北4日電

新手照顧失能長輩，或老人照顧老人，承受很大的負荷壓力，身心備受煎熬。新北市府7月起擴大增設家庭照顧者支持據點，提供居家照顧技巧指導與訓練、心理協談、及喘息服務等。

新北市府衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳今天接受中央社記者訪問表示，為照顧家中年老、疾病、身心障礙或意外失去自理能力家人的照顧者，肩負失能家人的照顧責任，情緒與身心負荷沉重。

衛生局說，台灣人的平均失能時間約8年到9年，臨終前有很長一段時間需要照顧，病患失能依賴照顧，生活品質也面臨挑戰。

曾有1名58歲的獨生女，照顧患有心血管疾病的78歲中風母親，長達6年漫長的家庭照顧者之路，過程很辛苦。

沉重的照顧壓力和負擔，總是讓獨生女身心俱疲、每天都無法好好休息、情緒低落，甚至每天生活都只有「照顧」。幸賴政府的協助讓壓力鍋有處宣洩，讓照顧者能有喘息與情緒舒緩的機會。

吳玉鳳表示，照顧失能長輩是辛苦又漫長的工作，衛生福利部推出「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，市府民國107年申請經費後，委託新北市家庭照顧者關懷協會開辦各類活動與課程，協助新手照顧者增加照顧技巧，提升照顧品質，也幫忙抒解照顧者身心壓力。

她表示，幫家庭照顧者照顧好自己的身心，才有能力與體力照顧家人。因創新型計畫成效良好，今年度依新北市老年人口推估，擴大委託5個機構將新北29個區劃分5大區，增加照顧者支持據點，也針對老人照顧老人等高風險家庭照顧者，分層分流個案管理。

這5個機構從今年7月起，新北家庭照顧者關懷協會負責板橋區等地；伊甸基金會負責三芝、八里等北海岸地區；士林靈糧堂社福協會負責三重、新莊、五股地區；健順養護中心負責中永和、土樹三鶯地區；老五老基金會負責新店與偏鄉山區等地，擴大服務家庭照顧者。

新北家庭照顧者關懷協會還要進階承傳經驗，透過走動式巡迴，偏鄉衛生所公共衛生護士、都會區個案管理等，挖掘需要被幫助的家庭照顧者。

衛生局 偏鄉

延伸閱讀

新北今年再完成2座透保水校園 解決周邊積淹水問題

新北逐年更換19抽水站老舊機組 提高防汛能力

雨區擴大！新北等11縣市大雨特報 防雷擊溪水暴漲

約聘員工墜樓 新北衛生局：工作、人際正常

相關新聞

高低差5公分害議員扑街 游淑慧：搞不懂政府工程

北市潭美國小附近一條新銑鋪道路，出現高低差大約5公分的孔蓋，台北市議員游淑慧去參加國小畢業典業行經時腳被扭傷，還當場扑街...

影／熱！侯友宜盼中央思考高溫假 統一準則讓地方依循

新北市長侯友宜上午參加「信心經濟 - Fun 心來觀光 兒少做先鋒」活動，接受媒體訪問時說，因連日高溫已函請新北市學校，...

八仙重建？ 侯友宜：產業和受害者找出解決方向

議員關心新北市八里的八仙樂園，歷經2015年塵爆嚴重死傷已變成廢墟，是否能重建帶動地方雙贏繁榮，新北市長侯友宜昨在議會表...

館長、市長同台！要侯友宜連任 館長：我們捨不得他走

新北市長侯友宜、「館長」陳之漢今早到新北市鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館，參加「信心經濟Fun心來觀光 兒少做先鋒」記者會，被...

新北市府正為4校通學廊道施工 明年10校規畫中

新北市近2年大力整頓學校周邊，建構安全無阻礙的通學廊道，去年迄今已完成19校，今年至少還要完成4校，希望學生通學時不必和...

來馬崗漁港看海蝕平台 還能吃到飛魚

新北市馬崗漁港有北台灣唯一的補飛魚船隊，是利用驅趕繩及漁民跳入海中驅趕飛魚進入漁網。新北市漁業管理處表示，來馬崗漁港玩可...

北市專科教室 議員批補助縮水

因應108年新課綱課程實作需求，國中專科教室須改善，提升教學品質，但北市議員王欣儀指出，新課綱已上路，市府配套規畫卻慢半...

北市議會指柯罔顧財政紀律 要求一周內道歉

中央振興三倍券7月15日發放，北市府加碼，只要綁定敬老、愛心卡消費多補助1千元，前天開始受理，估計要花6億元。其中，1....

內著一清二楚 北捷熱像儀「沒改」

防範新冠肺炎疫情，台北捷運公司在捷運站閘門處裝設熱像儀測體溫，卻傳出女性內著走光危機。國民黨立委溫玉霞昨表示，北捷聲稱已...

新北蘆荻社大賣電 鼓勵庶民投資

「我們可以，大家也可以」，蘆荻社大「庶民發電合作社」成立一年，電廠建置已完成兩座。昨天該合作社在蘆洲李宅辦社慶並成立「庶...

高齡駕照繳回低 學者：未顧及行的需求

根據台北市交通大隊統計，去年75歲以上高齡年長者所致交通事故死傷事件共307件，與105年相較增加127件，多了7成。對...

管包租代管業者 新北推租賃專法5箭

新北市地政局推出租賃專法5箭，從事包租代管的業者必須經許可並取得登記證才可營業，否則最高可罰20萬元，以便納入輔導、管理...

熱門新聞

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

大巨蛋偷裝消音棉被抓包 北市府今開罰8.4萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。