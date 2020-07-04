新北今年再完成2座透保水校園 解決周邊積淹水問題

因應氣候變遷帶來的強降雨，新北推動透水保水校園計畫，在容易積淹水地點附近尋找校園或綠地進行工程。水利局今年將陸續完成三重新北高中與汐止金龍國小透保水工程，預計明年會在三重跟永和再設2座透保水校園。

三重五華街曾在2018年9月8日因受到豪大雨影響，造成當地下水道排水系統溢流、人孔冒館，周邊道路積淹水位30公分高，嚴重影響交通。而汐止中興路涵洞地處低窪，過往如遇上強降雨，都會積淹水。

雨水下水道工程科科長王忠賢指出，水利局與教育局合作在新北高中施作4900噸地下貯水槽，相當於2座游泳池蓄水量，碰上大雨時校園可利用貯水槽自行保水，待大雨過後再將雨水排出，可降低三信路及五華街雨水下水道負擔。

在中興路上金龍國小進行的透保水工程，新設的貯水槽可容納2600噸的雨水，可分擔中興路雨水下水道排水壓力，加上汐止區公所近期正在更換北峰抽水站機組，可改善中興路涵洞淹水問題。

王忠賢表示，新北高中工程預計在9、10月完工，金龍國小預計在年底完工。