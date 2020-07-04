新北逐年更換19抽水站老舊機組 提高防汛能力
新北市已從2016年開始陸續更新老舊抽水站機組，水利局表示，目前已完成6座19機組更新工程，今年辦理土城及湳仔溝站共7組機組更新，預計明年4月完工。水利局也列表19座抽水站機組須優先更換設備，但總經費高達20多億元，目前正在跟中央爭取前瞻經費，逐年實施工程。
抽水站科長鍾泰榮表示，今年已完成共計4座抽水站14組抽水機組更新，包含永和站3組、塔寮坑站5組、江子翠站4組及長元站2組。因部分抽水站機組已使用超過20年，為確保效能，2016年起陸續辦理更新工程，至今已完成6座19組抽水機組更新。今年辦理土城站3組及湳仔溝站4組抽水機組更新，已在4月下旬開工，預計明年4月完工。
水利局統計列管，有19座抽水站機組將陸續汰舊換新，包含三重長元抽水站、新莊西站抽水站等等，都是已使用20年以上的抽水機組。但全部機組更換總經費需要20多億元，市府將逐年爭取前瞻計畫補助預算。
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