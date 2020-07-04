新莊運動公園停車場施工挖斷步道照明 搶修需3天
新北市前瞻計畫核定的新莊運動公園地下停車場新建工程正在施工，正進行管線遷移等前置作業，今天施工時不慎拉斷園區人行步道路燈照明電路，交通局已要求承包廠商緊急搶修，預估修復完成約需3天，將先採取緊急臨時夜間照明，並加派保全人員園區夜間巡邏，確保民眾安全。
新莊運動公園地下停車場統包工程預算為9億153萬元，其中前瞻計畫補助3億3717萬餘元，基地位在新莊運動公園林蔭大道，規畫地下3層停車空間，未來可提供汽車停車位 636 個、機車停車位140個，預計2022年2月完工。
交通局停車管理科科長吳政諺表示，新莊運動公園地下停車場工程目前正進行工區既有地下管線遷移作業，因管線錯綜複雜，中午時機具施工時不慎拉斷運動園區人行步道路燈照明電路，交通局獲報召開緊急應變會議，要求承包廠商全力搶修。園區內棒球場、田徑場、籃球館及網球場等場館供電不受影響。
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