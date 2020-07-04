新莊運動公園停車場施工挖斷步道照明 搶修需3天

新北市前瞻計畫核定的新莊運動公園地下停車場新建工程正在施工，正進行管線遷移等前置作業，今天施工時不慎拉斷園區人行步道路燈照明電路，交通局已要求承包廠商緊急搶修，預估修復完成約需3天，將先採取緊急臨時夜間照明，並加派保全人員園區夜間巡邏，確保民眾安全。

新莊運動公園地下停車場統包工程預算為9億153萬元，其中前瞻計畫補助3億3717萬餘元，基地位在新莊運動公園林蔭大道，規畫地下3層停車空間，未來可提供汽車停車位 636 個、機車停車位140個，預計2022年2月完工。