同濟會捐贈3台銀髮行動車給新北 改善偏鄉老人交通

國際同濟會台灣總會北二區今天舉辦「反毒、反暴力、反飆車、關懷兒童」活動，同時捐贈3台銀髮行動車，也呼籲要建立「無毒新北市」，新北市社會局表示，未來將提供給泰山、烏來、萬里等公所使用，不管是參與老人共餐、前往嘗照關懷據點等，都可以搭乘車子前往。

新北市長侯友宜表示，9年前他來新北市時，老年人口才34萬人，截至今年5月底止，65歲以上老年人口為59萬6478人，佔全市人口14.8%，並有逐漸成長的趨勢，因此市府推動了老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學、佈老時間銀行等，銀髮行動服務車讓長輩可以到社區照顧關懷據點參與健康促進活動及共餐，非常感謝國際同濟會的捐贈。

侯友宜今致贈感謝狀、並與同濟會一同宣誓要「反毒、反暴力、反飆車」，侯友宜說，對於兒童及全民的身心健康絕對全力守護，拒絕毒品、暴力及飆車，藉由活動宣導，提升學生自我保護能力。

社會局表示，市府推動兒童及少年未來教育與發展帳戶、弱勢兒童及少年醫療補助、弱勢家庭兒童關懷及小衛星社區照顧服務，以保護兒少健康成長。