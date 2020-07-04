高低差5公分害議員扑街 游淑慧：搞不懂政府工程

北市潭美國小附近一條新銑鋪道路，出現高低差大約5公分的孔蓋，台北市議員游淑慧去參加國小畢業典業行經時腳被扭傷，還當場扑街。

游淑慧在臉書指出，一條看似「新銑鋪」的道路，整條路嶄新平整，就偏偏要有個高低差大約5公分的孔蓋，有時候她真的搞不懂「政府工程」。

游淑慧說，她常問市府，如果是自己家裡花錢裝潢、鋪地板，你們會容許一個凹洞嗎？們會容許一直要重新補嗎？如果是花自己錢。

游淑慧說，以前郝龍斌市長常說，人在公門好修行，要有同理心和真用心，才能把市政做好，真是正確。掉漆的市政，輕則讓市民不便，重則讓市民受傷；當官的不痛，但市民倒霉。