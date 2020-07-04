藝術家和新北精神障礙康復者激盪創作火花

新北市政府社會局委託康復之友協會成立的新北市慈芳關懷中心，今年首度與國立故宮博物院合作，找來藝術家共融創作，今天起至8月2日止在空總台灣當代文化實驗場展出「#有精神—失序人生試驗場」，讓藝術家和精神障礙康復者激盪出創作的火花。

國立故宮博物院院長吳密察表示，民眾對故宮文物有刻板印象，認為歷史文物高不可攀；社會對於精神障礙者也有刻板印象，認為不易與人接觸互動。這次邀請藝術家涂維政、呂易倫、張紋瑄、張惠笙及王永安和精神康復者對話，交換生命故事，共同創作。

油畫家呂易倫為與「強叔」合作，他到對方家中，捕捉強叔映在冰箱上的影子，由當事人拿起彩筆繪畫。隨後他們也共同創作其他油畫。

新北市慈芳關懷中心主任謝佳蓉表示，共融創作讓慈芳會員有新的體驗，如「蘭美」看到明代徐渭作品和故事，想到自己窮困一輩子，要努力要翻身。

衛福部社家署長簡慧娟、新北市政府社會局副局長林昭文表示，社福界和藝術界合作，精障康復者擔任歷史文物導覽解說，有不同的解讀角度，明代藝術家徐渭被稱為「東方梵谷」，也有過幻覺等行為，希望社會更加認識精障者。

展覽有6大展區，包含事故故事、心之所在、記印精神、生命共創、寫意人生和對話流動，本月25日有場「有精神市集─博物館×公益×文創」，將由2018年金音獎最佳樂團獎的「無妄合作社」帶來不插電音樂演出。