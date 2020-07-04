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館長、市長同台！要侯友宜連任 館長：我們捨不得他走

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜、「館長」陳之漢今早到新北市鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜、「館長」陳之漢今早到新北市鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜、「館長」陳之漢今早到新北市鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館，參加「信心經濟Fun心來觀光 兒少做先鋒」記者會，被問及館長曾說侯友宜可當總統，館長說「這當然不能亂講」，他認為新北市民還需要他繼續連任，「我們捨不得他走」。

被問及曾拱侯選總統？館長說，「這當然不能亂講」，要「等市長講什麼我們就看怎樣」，他說，新北市民還是需要侯繼續，「我們捨不得他走啦，希望侯大哥下次還能夠連任」，侯也還沒想那麼多。他最後說，政治歸政治，「侯大哥的場子我絕對不提政治」。

至於昨天蔡英文總統來新北市深坑推展觀光，侯友宜表示，非常歡迎總統可以來新北市、商圈來振興經濟，這2次來新北有次碰到總質詢沒辦法陪同，「下次有機會我如果沒有特別市政一定陪同總統」，一起來帶動新北市拚經濟。

侯友宜表示，謝謝館長捐助100萬給新北防疫基金，預計辦40場次兒少參訪觀光工廠，體驗手作拉胚等。新北市社會局表示，透過「信心經濟Fun心來觀光兒少做先鋒」，不僅可關懷弱勢，也能刺激疫情觀光。社會局也表示，弱勢家庭家長有些工時長，和孩子互動少，透過一起出遊，可以促進親子關係。

館長 侯友宜

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