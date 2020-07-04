新北市109年勞動議題研討會 討論政府勞工權益

勞工局與政大勞研所、法學院及台灣勞動法學會今天合辦「109年勞動議題研討會」，吸引上百名企業人資、工會幹部、學生、勞工及有興趣的民眾與會。首場由國內勞動法學、實務界權威鄭津津、成之約等開場，首場先以「我國公部門勞動關係」為主題，為8場次的研討會揭開序幕。

勞工局長陳瑞嘉說，勞動三法包括工會法、團體協約法及勞資爭議處理法，大部分都是規範民間勞資關係，但公部門勞動關係規範卻受到侷限，新修正的勞動三法施行後在實務上也有不少爭議，希望討論公部門勞工的協商權、爭議權及爭議處理機制。

開場主題以「我國公部門勞動關係制度建構的芻議」破題，探究公部門集體勞動關係制度設計；主題2則以「我國公部門勞動關係之問題與挑戰」為主，探討政府為雇主的公部門勞工面臨的勞動問題，以及公部門勞工如何行使勞動三權。

政治大學法學院副教授林佳和說，公部門勞工依法可組工會，也可行使罷工權，但如水電瓦斯等公共服務罷工雖受法律容許，但要求必須先約定必要服務條款，才能宣告罷工，問題比較複雜，有局部限制。